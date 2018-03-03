新聞透視－為拉攏關鍵選民 沒在怕

2018年03月03日 04:10 中國時報 季節

美國總統川普將對進口鋼鐵與鋁製品課高額關稅，儘管必然招致報復，但對川普個人而言，卻是極理性的做法。川普從政至今，常被人質疑失言，但其就任後的種種舉措，都是在為自己連任之路鋪路。

美國總統選舉採選舉人票定輸贏，且各州多半勝者全拿，對川普而言，就算其爭議言論惹毛更多加州等自由派票倉選民，在加州普選票輸一票或像上次那樣輸了破紀錄的400萬票，選舉人票都是短少55票，因此自由派罵再凶，川普都不怕，只要確保特定民眾支持就夠了。

川普2016年勝選關鍵，是嬴下五大湖附近的「鐵鏽帶」，那裡曾是美國工業重鎮，近年深受全球化之害，川普大選期間痛斥自由貿易，揚言制裁外國，得以在這一帶的各州險勝，從而贏得總統寶座。

川普若想連任，必須再度拿下這些鐵鏽帶州，辦法自然是落實政見，這回他宣布將課關稅後，美國鋼鐵工人聯合會（USW）馬上聲明表示歡迎，並支持川普調查鋁鋼進口對國家安全的影響。該工會認為，進口產品打擊美國製造業，矢言與川普政府合作，追究貿易「騙子」。

美國兩大黨，川普所屬的共和黨較獲富人支持，民主黨則較能嬴得勞工認同。但川普藉減稅鞏固傳統支持共和黨的富人，又不忘履行政見鞏固鐵鏽帶藍領階級。

其它議題方面，面對美國國內反槍浪潮，川普也跟著轉向支持增加管制，但共和黨議員依然強硬。川普希望藉這種分別扮演黑臉和白臉的手段，確保傳統挺共和黨的擁槍組織與人士。

川普還嘗試擴大支持群，藉由承認耶路撒冷是以色列首都，可望讓傳統較支持民主黨的美國猶太裔，部分轉向。通俄門是川普連任的隱憂，不過最近相關民調顯示，當初投票支持他的人多半仍相信他，除非有新罪證燒到他本人，川普仍大有機會連任。

(中國時報)