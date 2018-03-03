劉鶴急滅火 美方不領情

陸方宣布停止對美白羽肉雞課重稅，美方卻仍祭出懲罰關稅，兩個大國之間的貿易衝突可謂山雨欲來。（圖/shutterstock提供）

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中國時報
／綜合報導

大陸新科政治局委員劉鶴2月底緊急赴美，被視為背負修補陸美關係的重要任務。儘管陸方宣布停止對美白羽肉雞課重稅，美方卻仍祭出懲罰關稅，兩個大國之間的貿易衝突可謂山雨欲來。

中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴於2月27日，也就是中共三中全會開幕前一天，赴美展開5日訪問行程。陸外交部稱劉鶴訪美旨在「就兩國關係和經貿領域的合作交換意見」。但劉鶴缺席三中全會大部分議程，正凸顯陸美貿易關係處於急迫狀態。

過去半年陸美貿易摩擦不斷，外界認為劉鶴訪美是一場「滅火」之旅。一個明顯信號是，劉鶴抵美的同時，大陸商務部發表聲明，即日起終止對原產於美國的進口白羽肉雞產品徵收反傾銷稅和反補貼稅。該措施2010年實施，原本將持續到2021年。

前美國在台協會（AIT）處長、卡內基國際和平基金會副總裁包道格分析，陸方希望美國與他們談判，而不是直接採取單方面行動。約翰霍普金斯大學中國專案主任藍普頓教授則表示，劉鶴此行是為了讓美國緩和對大陸的貿易報復措施，「他想要阻止美國採取徵收關稅及實施進口配額這些在中國看來是報復性的貿易措施」。

然而就在2月27日，美國商務部發布對大陸鋁箔產品反傾銷和反補貼調查最終裁定，認定大陸鋁箔生產商獲得政府不公平補貼，並在美傾銷產品，因而對大陸進口鋁箔課徵48.64％至106.09％的反傾銷稅，以及17.14％至80.97％的反補貼稅。

觀察家將此視為美國在貿易戰中再度向陸方開炮，也認為這是在陸美關係極其敏感時期，向對方施加強大政治壓力。

大陸人民大學重陽金融研究院研究員卞永祖則表示，陸方不會成為貿易戰的輸家，「從經濟發展和各方面來看，我們在談判中無須讓步太多。美國在貿易和投資建設等方面是離不開中國的，甚至是地緣政治方面，沒有中國的支持，美國也很難維持自己的地位」。

(中國時報)

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