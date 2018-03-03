陸料報復 恐拿農產、美企開刀

2018年03月03日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普對進口鐵、鋁祭出懲罰性關稅，前美國駐北京大使鮑卡斯（Max Baucus）直言大陸勢必採取報復措施，美國的農產品將首當其衝。美國媒體研判，北京可能限制美國大豆進口、刁難在大陸的美國企業，甚至會減持美國國債做為報復。

針對川普政府的決定，大陸外交部發言人華春瑩2日在例行記者會上表示，美國過度保護國內產品，陸方敦促美方克制使用貿易保護工具，遵守多邊貿易規則。她又強調，若各國跟隨美國的作法，將損害全球貿易。

華春瑩指出，近年來全球經濟復甦乏力，各國鋼鐵產業都面臨困境，當前全球經濟復甦的基礎也不穩固，各國應共同面對，合作探討解決之道，而不應以鄰為壑，單方面採取貿易限制措施。

大陸商務部官員早於上月就警告，如果美方最終的決定損害大陸的利益，陸方必定會採取適當措施維護自身利益。《紐約時報》和《華爾街日報》認為大陸可能從三方面報復美國，但可能損人不利己。

大陸去年從美國進口價值124億美元（約台幣6335億元）的大豆作為豬飼料，大陸往年都依賴美國大豆，以壓低飼料價格，使需求量高的豬肉能保持低價。限制美國大豆進口固然會影響大陸飼料市場，但因農業改革、豬肉供應回升和全球糧食過剩等因素，大陸食品價格過去幾年一直是負成長。而限制美國大豆進口將直接衝擊美國中西部的農民。

《紐約時報》認為，美國企業也可能成為大陸報復的對象。大陸先前已有輿論建議拿蘋果公司、飛機製造商波音等美國企業開刀，政府可透過鼓勵消費者抵制、突擊檢查、拒發許可證等手段打擊美國企業。

另外，大陸持有1.2兆美元美國國債，是美國最大債權國。之前有外媒報導，由於陸美貿易關係緊張，北京正考慮放緩或停止購買美國國債。若陸方拋售美債，唯此舉將導致美元貶值，削弱大陸商品的海外競爭力。

(中國時報)