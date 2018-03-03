朝陽公園鈕扣獅 收服小孩

2018年03月03日 01:24 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

一般公園充斥著罐頭遊具，缺乏個別特色，為了讓公園符合在地需求，北市文化局推出「公園不再大眾臉」計畫，打造「1大5小」共融式遊戲場，1月初啟用4座，最受歡迎的是位在大同區朝陽公園的「鈕扣獅」遊戲場，由台灣設計團隊量身訂做，趣味的意象和多樣的設計，深受大小朋友喜愛。

讓公園不再大眾臉

朝陽公園周邊有百年茶行和服飾配件行，設計師融合在地元素，打造出結合鈕扣和茶葉元素的「鈕扣獅」，獅背上的鈕扣可讓孩童跳躍，練習平衡感，還結合攀爬網，兩側設有縫針沙鈴，可操作發出聲響，眼睛則是凸透鏡，背後有可玩轉的滾珠迷宮，扯動觸鬚還會發出獅吼聲。

「鈕扣獅」的設計夾雜了許多細節，設計團隊採用平光漆面，除了著重色調和環境的融入外，也讓在大太陽曝曬的遊具，不會燙傷孩童。地板則用人工草皮取代一般遊樂場的橡膠地墊，更加安全有質感。另外獅背的米色繩網，使用的是抗拉強度高的P.P.纖維，降低孩童受傷的可能性。

互動性高家長按讚

這些新穎的遊具，均通過CNS國家安全規範，也經過SGS專業技師檢驗合格，安全上沒有疑慮。推出短短1個多月，已有不少家長反映，比起過去千篇一律的罐頭遊具，孩子可接觸到更多元的感官刺激，遊具也具有互動性，可以增進親子間的情誼。

(中國時報)