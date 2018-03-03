章魚造型滑梯 溪北公園亮點

2018年03月03日 01:24 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

公園不僅要好玩，更要有創意設計！位於板橋篤行路二段的溪北公園，以大型Q版章魚造型的磨石子共融性滑梯進行特色公園改造，將章魚的各隻腳設計成不同用途適合兒童遊玩的休閒娛樂設施，兼具娛樂性與設計感，近期將全部完工，待取得安全認證後啟用。

可供親子共同溜遊

大型Q版章魚滑梯除有4處寬窄高低不同的滑道，可供單人或親子共同溜遊，在滑梯附近還有占地約144平方公尺的大型沙坑，另攀爬設施、大型海洋造型洗手洗腳池及鳥巢式鞦韆等遊憩設施，都非常適合親子一同遊玩。

同時，圖書館旁綠地舊有傳統硬式步道，已改為具備彈性的PU步道，園區內持續進行綠化工程，提供多元的休憩設施，無論動態或靜態活動皆非常適宜，讓小朋友、青少年、身障孩童們能與家長在安全的舒適環境下同樂，充分享受友善共融的環境。

板橋區長林敬榜表示，自去年11月起由專業廠商進場施作，整體場域配合公園整體綠化將於近期全部完工，現場已現身的大型Q版章魚造型滑梯十分討喜，為了確保遊戲場域安全符合CNS相關規定，目前已安排專業檢測單位檢測場域安全性。

造型討喜講究安全

林敬榜說，待檢測完成取得相關安全規範認證，將擇期正式落成啟用，屆時將歡迎所有市民朋友一起共遊同樂，體驗更豐富有趣的公園休憩環境。

(中國時報)