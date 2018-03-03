役政公園 陸海空武器大觀

基隆市役政公園是全國首座結合陸海空三軍除役武器裝備的公園，除了百年古炮外，還可以看到很多現代化武器。（基隆市政府提供）

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中國時報
/基隆報導

基隆市役政公園座落於有「希望之丘」之稱的二沙灣山上，是全國首座結合陸海空三軍除役武器裝備的公園，除了可以看到身經百戰、彈痕累累的百年古炮外，還可以看到很多現代化的戰爭武器，同時遊客也可以親手觸摸這些平時不會看到的武器裝備，感受一場新奇又有趣的知性之旅。

勝利女神 護台38年

役政公園裡擺的各式國軍退役的武器，雖已退役，但依舊英姿煥發，仍可見證它們保家衛國的歷史，如「F-104G」星式高空戰鬥飛機、勝利女神飛彈、海軍五吋艦炮、海軍陸戰隊登陸用的兩棲戰車，以及曾裝設在白米甕炮台服役的舊炮等，都是不常見的重武器裝備。

此外，園區內還擺放著昔日海軍貴陽艦的主桅、錨及螺旋槳，都在眼前一一呈現，其中勝利女神飛彈則是國軍在1959年自美國引進的高空攔截飛彈，一直是陸軍飛彈部隊的主力，直到1997年才被國軍自行研製的天弓飛彈取代。

百年武器 劉銘傳古炮

役政公園內最具歷史價值的，是一尊由清朝巡撫劉銘傳時代保存至今的「阿姆斯托朗後膛鋼炮」，炮口內徑8英吋，有效射程5公里，全長5.55公尺，重12公噸，膛腺左旋，炮閂螺旋式閉鎖後膛鋼炮。

「阿姆斯托朗後膛鋼炮」是目前少數由清代遺留至今的大型真炮，也是基隆各炮台區所存留唯一的真炮，可以說是非常珍貴，原本被放置於基隆的白米甕炮台，在二戰結束後遷於三軍大學，一直到1994年才由三軍大學交回基隆市政府，被置於梅園也就是現在的役政公園，直至今日。

(中國時報)

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