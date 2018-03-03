親子帶著毛小孩 一起逛公園

2018年03月03日 01:24 中國時報 蔡依珍 、 葉臻 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園區寵物示範公園有專為寵物設計的運動設備。（蔡依珍攝）

公園不但是城市中親子互動的重要空間，更是「毛小孩」的樂園，桃園市桃園區就有5座寵物公園，同安親子公園有獨特的海盜船造景遊戲區，盪鞦韆、滑步機都是親子同樂好選擇。新竹市樹林頭公園更規畫3座風的飛行器，各項風的裝置藝術讓民眾流連忘返。

專屬爬梯及清洗設備

桃園區打造5座寵物示範公園，除了必備的大片綠地讓寵物盡情奔跑、翻滾，還有專為寵物設計的爬梯、獨木橋、跳躍柵欄及寵物迷宮等多項運動設備，更有飲水及洗濯設施，打造毛小孩的快樂天堂。

其中位於經國環保公園的寵物示範公園，是桃園區公所在南崁溪畔設置，面積約0.3公頃，除了大片草地，公園內有專為寵物設計的爬梯、輪胎及獨木橋等運動設備，還有寵物專用的清洗設備、狗便垃圾桶，並提供塑膠袋，寵物可以在公園盡情跑跳。

同安親子公園位在桃園區同安街336巷底，去年進行整修，將兒童遊戲區鋪上全新的彩色地面，色彩變得更加豐富，遊戲區內除了有基本的溜滑梯、蹺蹺板、搖搖馬外，還有海盜船造景遊戲區、幼兒專屬盪鞦韆、滑步機等設備，可以讓大人們在陪小孩子遊戲時，在一旁做做運動。

你溜滑梯我來做運動

新竹市樹林頭公園打造風的飛行器等3座遊具以及5座盪鞦韆，2017年底啟用，成為親子遊憩的新景點。市長林智堅表示，10年前樹林頭公園只是一塊荒地，市府活化閒置空間，打造樹林頭公園成為親子遊憩的好所在，讓遊具轉化為具代表性的風城意象及公園設施。

(中國時報)