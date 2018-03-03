C-119軍機公園 體驗當捍衛戰士

彰化市八卦山風景區「C-119軍機公園」。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化市八卦山風景區「C-119軍機公園」，滿足許多孩童壯志凌霄的夢想，公園停放退役的C-119運輸軍機和F-5E戰鬥機，機艙假日還開放參觀，艙內陳設看板介紹「空中車廂式運輸機」的歷史，提供知性教育，小朋友排隊坐上駕駛艙，體驗當「捍衛戰士」。

除役軍機轉行拚觀光

「八卦山風景區」景點多，除了大佛、生態公園、文學步道等，從忠靈塔沿著環山步道走到「卦山月圓」，就來到軍機公園，看到真實空軍飛機就停放在公園，吸引小朋友「哇！」一聲，進入「新兵日記」的鮮活體驗。

C-119運輸軍機是專門用來擔任運補、空投、空降及搜救等任務的運輸機，這台C-119除役前主要用來搭載傘兵訓練跳傘，在空軍服役的時間為1958年到1997年，長達39年的日子貢獻良多。

眺望彰化城市和平原

小朋友想像飛馳當傘兵，「檢查引張帶」、「擋門」、「跳」、「一秒鐘、兩秒鐘、三秒鐘」，還有搶占駕駛艙，模擬起飛行員來了，裝備真實提供摸碰。

公園居高臨下，一覽無遺的視野，還可以眺望彰化城市和平原，彰化生活美學館和天空步道的出入口也在附近。

地址：彰化市卦山路21號。開放時間：公園免費參觀，機艙內部假日才開放，上午9點到下午5點，平日須團體預約。

(中國時報)

親子帶著毛小孩 一起逛公園 北門驛沉睡森林 療癒好所在

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。