C-119軍機公園 體驗當捍衛戰士

2018年03月03日 01:24 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市八卦山風景區「C-119軍機公園」，滿足許多孩童壯志凌霄的夢想，公園停放退役的C-119運輸軍機和F-5E戰鬥機，機艙假日還開放參觀，艙內陳設看板介紹「空中車廂式運輸機」的歷史，提供知性教育，小朋友排隊坐上駕駛艙，體驗當「捍衛戰士」。

除役軍機轉行拚觀光

「八卦山風景區」景點多，除了大佛、生態公園、文學步道等，從忠靈塔沿著環山步道走到「卦山月圓」，就來到軍機公園，看到真實空軍飛機就停放在公園，吸引小朋友「哇！」一聲，進入「新兵日記」的鮮活體驗。

C-119運輸軍機是專門用來擔任運補、空投、空降及搜救等任務的運輸機，這台C-119除役前主要用來搭載傘兵訓練跳傘，在空軍服役的時間為1958年到1997年，長達39年的日子貢獻良多。

眺望彰化城市和平原

小朋友想像飛馳當傘兵，「檢查引張帶」、「擋門」、「跳」、「一秒鐘、兩秒鐘、三秒鐘」，還有搶占駕駛艙，模擬起飛行員來了，裝備真實提供摸碰。

公園居高臨下，一覽無遺的視野，還可以眺望彰化城市和平原，彰化生活美學館和天空步道的出入口也在附近。

地址：彰化市卦山路21號。開放時間：公園免費參觀，機艙內部假日才開放，上午9點到下午5點，平日須團體預約。

(中國時報)