北門驛沉睡森林 療癒好所在

2018年03月03日 01:24 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市北門驛「沉睡森林」是以好好睡覺為主題的特色公園，由知名插畫家SMART莊信棠設計一系列Q版動物造型，吸引眾多遊客攜家帶眷遊賞，成為新的打卡夯景點，大人小孩都被動物閉目沉睡萌樣打動，心跟著安靜「享」睡了。

老舊公園變身 生氣勃勃

北門驛前、玉山旅社旁的這座小公園源自於日據時代，原本滿布灰塵、老舊、不起眼，SMART莊信棠獨具慧眼，運用巧思，設計「沉睡森林」的主題，把白熊、粉紅象、狐狸、貓頭鷹、企鵝、松鼠等一系列可愛動物造型Q版化，結合原有的綠樹、防空洞、路燈，讓老態龍鍾的公園，變得生氣勃勃，又流露一股寧靜的氣氛。

入口的櫻花鐵拱門，呼應北門驛是阿里山入口的意象；鳥籠及貓頭鷹造型裝飾路燈，有星星、月亮及太陽；50年樹齡的老蓮霧樹及懷舊感十足的防空洞，懸掛繽紛的彩色燈，燈光幻影，夜色炫麗迷人。

遊客靜坐漫步 放鬆心情

莊信棠說，現代人壓力很大，不敢睡、睡不著、睡不好、不肯休息，「沉睡森林」創作各種安睡中的動物們，表現森林帶給人的寧靜安詳，傳達森林讓人放鬆的魔力，希望大家進入公園裡漫步、靜坐，自然放鬆心情，培養好好睡覺、睡好覺的感覺。

許多遊客閒步公園間，仿效小動物們閉目養神的神態，想像自己也沉睡了，成為嘉義市拍照打卡新景點，遊客歡喜說「這裡是全家人散步的好地方，可以一來再來。」

(中國時報)