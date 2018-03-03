慈生公園彩繪景觀 超夯

2018年03月03日 01:24 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

位於新北市三重區的慈生公園，在當地里長和志工的努力維護下，環境整潔、綠意盎然，近年更因陸續設置了巷弄彩繪、地板鋼琴及3D彩繪等亮點景觀，成為附近民眾假日休閒、打卡拍照的好去處。

慈生公園占地0.46公頃，設有涼亭、活動中心、閱覽室、自修室、健身器材、木棧道等，公園旁消防巷弄的民宅外牆在藝術家巧手彩繪下，原本雜亂無章的巷弄外牆景致，搖身一變成為魔法森林，栩栩如生的草木與動物彩繪躍然牆上，吸引不少民眾前往朝聖。

在活動中心入口處還有一處地板鋼琴，長4.6公尺，寬1.1公尺，共有36個黑白琴鍵，運用電子感光原理，讓民眾踩踏的同時，由感光系統經喇叭播放出準確音階，並輔以LED燈增加視覺效果，加上以太陽能電板發電供電，結合休閒娛樂、音樂陶冶、節能減碳於一身。

地板鋼琴前的空地，去年也在藝術家巧手下打造3D彩繪，栩栩如生的海豚、章魚、深海魚類，彷彿要從地表竄出，公園另一側地面上則彷彿開啟一個圓形洞口，逼真的樓梯、木橋放置其中，讓人好奇想一窺洞口下的地底世界。

「就是想做點不一樣的事！」慈生里長吳瓊茹笑說，各里利用彩繪美化社區已成風潮，她循思求新求變，先是打造饒富互動樂趣的地板鋼琴，再打造全新北市第一座擁有地板3D彩繪的公園，拉近民眾與公園的距離，也希望藉此促使里民更加愛護公園環境。

(中國時報)