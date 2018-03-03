鰲峰山公園星際蟲洞 孩童放電勝地

2018年03月03日 01:24 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

位於台中市清水區的鰲峰山運動公園，是座地貌豐富的自然景觀公園，每逢假日吸引如織的遊客造訪，踏青、健行、遛小孩、烤肉及眺望美景，公園內的「競合體驗遊戲場」更是親子的最愛，斥資近千萬元打造全台唯一的「星際蟲洞」，爬滿密密麻麻小朋友。

鰲峰山公園位在大肚山台地北側的山脈，園區規畫有自由車場、烤肉區、陽光草坪、親鳥公園、兒童遊戲區及競合體驗遊戲場等，鄰近景點有著名的牛罵頭文化遺址、震災紀念碑、鰲峰山觀景台、鰲峰山玉帶橋及清水鬼洞等，是處適合全家休憩的場所。

其中，運動公園的「競合體驗遊戲場」，是小孩子的快樂天堂，5大設施包括自德進口、斥資近千萬的「星際蟲洞」，可溜、可爬，樂趣十足；獨特鋼管造型的「大蜘蛛腳」體能設施；鍛鍊平衡及韻律感的「極限飛輪」；考驗考驗靈活度與耐力的「跑酷遊戲區」；3D立體「部落格子攀岩場」，讓孩子玩到樂不思蜀。

公園內的自行車競技場，號稱亞洲第1座國際標準場地，賞鳥區內除可見數種鳥類外，還有其他動物如松鼠、孔雀等出沒，總吸引許多民眾圍觀。在溪谷旁還有一座人稱「鬼仔洞」的石洞，長度約1公里，洞內曲折多變化，為探險的絕佳地點。

鰲峰玉帶橋則是座小型天空步道，座落在陽光草坪前，以綠色鋼管為架構，採圓弧造型，遊客可行走於圓心內；另一景是鰲峰山觀景平台，採扇形原木設計，長45公尺、深6公尺，外觀以白色為主，傍晚在夕陽的映襯下，浪漫滿分，夜晚可遠眺清水市區夜景，別有一番味道。

(中國時報)