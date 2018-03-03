公園賞櫻野餐 捐書做愛心

2018年03月03日 01:24 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

內湖樂活公園櫻花目前正在盛開，民眾除了把握時機前去賞花以外，假日系列活動也將陸續展開，2月28日樂活公園舉辦樂活野餐捐書趣，讓民眾做公益的同時，還能獲得限量樂活野餐墊。

北市工務局公園處表示，東湖樂活公園旁內溝溪沿岸，經過櫻花志工們的努力，使樂活公園成為知名賞櫻景點，加上公園處裝設投射燈光，讓民眾們無論是白天或晚上皆可觀賞不同風情的櫻花。

目前公園內第一區寒櫻已經開始長出綠葉，但第二區八重櫻開得正盛，值得前來一遊。而樂活公園有大片綠茵草皮，也有好玩的兒童遊具，常吸引一家大小前來公園同樂野餐。

今年公園處特別與陽光社會福利基金會合作，2月28日舉辦樂活野餐捐書趣活動，讓民眾來公園野餐賞，也能將好書分享給更多需要的朋友。公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，只要於活動當天攜帶2本200頁以上的書籍，並寫下一句祝福的話，即可獲得限量樂活野餐墊；另外還有魔術等特殊技藝演出，歡迎民眾一起同樂。

想得知更多內湖櫻花資訊，民眾可至公園處官方網站(https://pkl.gov.taipei/)、公園走透透網站(https://parks.taipei/Web/?)、內湖樂活夜櫻季粉絲專頁(https://www.facebook.com/LohasCherryBlossomFestival/?)，查詢花況以及交通資訊。

(中國時報)