設備先進 小琉球新救護啟用

琉球鄉全新救護船「慈航輪」2日啟航，擔任起島上緊急傷病患後送重要任務。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

琉球鄉全新救護船「慈航輪」2日啟航，擔起島上緊急傷病患後送任務。慈航輪擁有先進設備，截流阻與側推進器能穩定操控船隻，減少載運過程風浪顛簸；另配備熱成像攝影機及網路傳輸，具夜視功能，亦能迅速將病患狀況先傳輸給後送醫院。

小琉球救護船「和安號」在服役22年後，因老舊及經常故障，去年11月除役。屏東縣政府向中央爭取5000萬經費，打造全新救護船慈航輪，長23.8公尺，寬5.3公尺，最高船速達30節，最高承載人數11人。

慈航輪強度可耐7級風浪，設有截流阻與側推進器，可減少7成顛簸，並配備德國MTU主機及2部油壓自動升降平台，能克服潮差變化，取代舊有滑板及人力搬運，讓病患更平穩上下船，後送過程更加舒適；船上熱成像攝影機可克服濃霧及無光線航行。

屏東縣長潘孟安表示，小琉球每年觀光旅遊超過40萬人次，每年急診達1560人次，但醫療資源明顯不足。為了提升小琉球醫療，縣府提升鄉衛生所功能，如小型醫院有24小時急門診及洗腎服務，全台唯一；不過離島有先天的地理限制，有了慈航輪後，可讓居民不再擔憂醫療資源。

衛福部次長薛瑞元在屏東縣衛生局長任內，一手催生慈航輪，2日參加啟用典禮開心地說，「就像看到自己的小孩出生！」

(中國時報)

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