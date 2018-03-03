元宵搶春牛 聖母廟煙火秀壓軸

春牛從聖母廟出發，繞行安南區土城街道祈福。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

台北101大樓的跨年煙火不夠看，每年全台最大煙火就看正統土城鹿耳門聖母廟的元宵煙火，2日晚間隨著搶春牛活動結束後登場，今年分兩梯次共100分鐘，5萬發煙火齊放照亮土城夜空，上萬民眾擠入土城拍照打卡，不願放過璀璨一夜，人潮直到深夜才逐漸散去。

土城迎春牛活動2日中午起就有一連串暖身活動，傍晚6時春牛繞行土城街道祈福，晚間7時30分在聖母廟廣場上演。

鞭春牛儀式由台南市代理市長李孟諺主持，今年恢復12鞭，數十萬民眾擠爆聖母廟內外周邊道路，綿延至1公里外，鞭春牛儀式剛完成，民眾便爭先上前瘋搶紙春牛，相傳搶得春牛身上的任何一物，都能夠得到一整年的好運氣，因此爭搶過程激烈，一整隻紙糊春牛幾秒內便被民眾拆解。

除了搶春牛，聖母廟煙火秀是歷年重頭戲，廟方斥資上千萬打造數萬發煙火，煙火施放過程共30分鐘至40分鐘，加上蜂炮燃放共100分鐘，號稱全台最大煙火秀。

傍晚寺廟附近已擠滿全台前來參觀的人潮，綿延至1公里外，聖母廟煙火秀接在搶春牛節目後登場，今年先進行6門蜂炮燃放，接著施放20分鐘的高空煙火，再發射6門蜂炮，接著又是20分鐘的高空煙火。

今年逢狗年，廟方的高空煙火秀啟砲儀式先放射出狗圖騰，象徵「十犬十美」，數萬發煙火齊放連續20分鐘，黑夜就像一塊畫布，點綴上五顏六色的線條與圖案，民眾不禁發出讚嘆聲，手機對準絢麗夜空猛拍。

煙火秀透過民眾手機打卡上傳，臉書不斷洗板，聖母廟周遭網路一度癱瘓，活動直到煙火結束後，人潮才逐漸散去。

(中國時報)

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