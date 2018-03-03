桃40歲以下單身 納入租屋補貼

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中國時報
／桃園報導

營建署租金補貼政策排除未滿40歲的單身青年，一度挨批「歧視單身」，桃園市為「最年輕的直轄市」，自編1200萬元預算推出「桃園市青年租金補貼」，只要設籍桃園符合資格的40歲以下青年，可享有每月2000元的租金補貼，要讓年輕人負擔少一點、夢想多一點。

桃園市住宅發展處代理處長莊敬權表示，營建署有每月4000元租金補貼政策，桃園申請人屢屢創新高，今年共有8971戶符合資格，但全都是已婚或是已滿40歲的單身族群，現行中央訂定的租金補貼，排除單身未滿40歲的青年。

莊敬權說，桃園是最年輕的直轄市，為了照顧廣大不符合申請資格、無法獲得補貼的40歲以下單身青年，自編1200萬元預算，推出「桃園市青年租金補貼」政策，只要20歲以上、未滿40歲設籍桃園市的單身青年，在桃園市境內租賃合法建築物，同戶籍內家庭成員沒有自用住宅、每人每月平均收入4萬7922元以下、且家庭年收入120萬元以下者，提出申請，就可領取每月2000元、最長12個月，最高2萬4000元的桃園市青年租金補貼，要讓被中央租金補貼排除在外的青年朋友可以在桃園住得更安心。

莊敬權說，目前僅有新北市有相關政策，且限制在捷運沿線，桃園全市適用，且獲得市長鄭文燦大力支持，不排除增加受惠人數，預計3月29日起至5月31日開放申請，且首次開辦即推出線上申請服務，可上網搜尋「桃園市住宅補貼服務網」或親至桃園市政府住宅發展處臨櫃辦理，歡迎青年朋友踴躍申請。

(中國時報)

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