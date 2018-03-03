30萬盆爭豔 台灣國際蘭展水啦

2018年03月03日 01:24 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

2018台灣國際蘭展2日在台南後壁蘭花生物科技園區正式開幕，今年策展主軸以東晉書法名家王羲之的「蘭亭集序」為發想，將蘭花融入東方山水園林的各類造景中，主體「蘭亭薈萃，以蘭會友」，象徵各國蘭界精英及愛蘭人士齊聚台南，陳建仁副總統及中外友人都到場參與。

開幕典禮冠蓋雲集，包括陳建仁、農委會主祕胡忠一、外貿協會董事長黃志芳、2018蘭展大會主席陳石舜、台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、美國蘭藝協會（AOS）會長Mr. George Hatfield、美國在台協會AIT台北辦事處處長梅健華、代理市長李孟諺、議長賴美惠等人都出席蘭展開幕儀式。

陳建仁表示，蘭花不但讓各國走入台灣，也讓台灣走出世界。20多年的技術研發及經驗累積，讓台灣成為重要的育種地，去年蘭花出口值達1.78億美元，是非常具有經濟價值的產業，未來希望藉著產官學的合作，讓台灣農業能有更好的發展。

李孟諺說，邁入第14個年頭的蘭展，深受國際矚目與重視，期許年年創新。今年全場布置用花超過30萬盆，品種數量超過800種，展出規模是歷年之最。

陳建仁隨後進入「蘭亭館」，該館利用大量蘭花呈現出《蘭亭集序》中「茂林修竹」、「楓林小橋」、「煮酒論詩」、「曲水流觴」、「蘭亭薈萃」6大場景，置身其中宛若古代文人雅士，他也稱讚不已。

(中國時報)