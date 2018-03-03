台北燈節重頭戲 今封街遊行

2018年03月03日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

2018台北燈節即將邁入尾聲，元宵節周末重頭戲「幸福GO GO 狗然厲害踩街大遊行」將在今日下午5時20分登場，邀請62個單位組成55組不同領域的表演團隊，超過1800人參與。遊行隊伍將沿中華路到成都路口燈節西門主展演區主舞台前進行定點表演，再前進至電影主題公園結束。

內容融入多元文化

今年燈節的「狗然厲害」踩街大遊行由文化局及台北市文化基金會、台北表演藝術中心臨危受命規畫執行，台北市副市長陳景峻表示，今年遊行將透過不同領域的表演，包括森巴、特技、國樂、Cosplay、醒獅、樂儀隊、啦啦隊等，還有花車結合原住民、客家、新住民多元族群的文化特色，呈現豐富多元的樣貌。

而「狗年」的遊行活動，更將邀請毛小孩一起走上街頭，台灣飛盤狗協會將帶領101隻狗狗組成「終極一家汪旺隊」，還有台北市長柯文哲也會與狗狗上演亮點橋段。此外，2017年世大運上有亮眼表現的中華代表隊，也將搭乘觀光巴士與市民同樂。

遊行結束後，還會在北門展演區舉辦「愛你愛你 幸福點燈」，陳景峻也邀請市民朋友攜家帶眷到台北西城，透過空拍鏡頭，人人將手中的提燈、手機舉起，一起創造出巨大閃亮的狗型地景燈海，照亮西城夜空。

市民同歡照亮西城

2018台北燈節踩街遊行將從中華路1段、武昌街口出發，往西門主展演區前進，中華路、成都路、康定路等西門町周邊的主要幹道將自下午1時起就將陸續封路，東西向可改走民權東西路、和平東西路，南北向改走新生南北路、中山南北路等幹道。相關資訊請上台北燈節官方網站 https://2018.lanternfestival.taipei/查詢。

(中國時報)