議員拚過半 國民黨 民進黨皆提名36人

2018年03月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員初選作業即將啟動，藍綠不約而同都提名36名選將。國民黨新北市黨部主委李乾龍2日表示，12選區預計將提36人，國民黨現任議員27席，其中前議長陳幸進可能不選，將有7到9名新人投入選戰，預計9日公告，分兩階段領表登記，希望力拚議會34席以上實質過半。

國民黨推7-9名新人

2018新北市議員選舉將選出66席次，藍綠若要過半要34席以上，其中第六選區（永和）從應選4席變3席，勢必有1席現任落馬，競爭格外激烈；第三選區（蘆洲區、三重區）因國民黨前議長陳幸進與民進黨鄭金隆都有意交棒下一代，選情渾沌。

李乾龍表示，第一選區（石門、三芝、淡水、八里）將提2席，第二選區（林口、五股、泰山、新莊）提6席，第三選區（蘆洲區、三重區）提4席，第四選區（板橋）提5席，第五選區（中和）提3席，第六選區（永和）提2席。

另第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）將提5席，第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提3席，第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）提1席，第十選區（金山、萬里、汐止）提2席，第十一選區（平地原住民）2到3席，第十二選區（山地原住民）1席。

第三選區選情渾沌

第三選區前議長陳幸進有意交由兒子陳汪全，但資格仍待審核。另除現任蔡明堂外，前議員黃桂蘭也可能重回戰場。

李乾龍說，第六選區應選席次從4席減為1席，除現任議員還有新人有意出頭，黨內還在協調，目前維持提名2席，汐止廖正良要尋求連任或由其子參選未定；板橋、新莊、新店、土樹三鶯與中和都會有1名以上新人，力拚實質過半。

李乾龍說，兩梯次登記落在13、14日，與26、27日，第二梯次可能以選情較複雜的區域為主，若採民調新人可加權10％，35歲以下有15％，40歲以下有10％。

(中國時報)