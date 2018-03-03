搶嘸花東車票 3旅行社搞鬼

台鐵花東車票一票難求，卻有3家旅行業者涉嫌違法大量訂購車票，影響一般旅客權益。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

台鐵花東車票一票難求，卻有旅行業者涉嫌違法大量訂購車票，大量透過員工身分證、虛擬帳號、虛擬網路（VPN），甚至利用台鐵設置的英文訂票系統採不實證號購票，2016至2017年間搜刮花東車票3萬5000多張，總計票款超過1000萬元，全案依偽造文書罪函送8名涉案人至花蓮地檢署偵辦。

英文訂票系統有漏洞

台鐵局、鐵路警察局聯合執行「淨網專案」，過濾2016至2017年間的訂票異常資料，查獲光隆、天海及晨風等3家旅行社涉嫌違法大量訂票，票種多為太魯閣號、普悠瑪號等搶手車種，訂票日多鎖定周末、連假等需求量大時段。

鐵路警察局花蓮分局副分局長吳士龍指出，專營韓籍、自由行陸客藝品店集團的光隆旅行社，運用旗下台北、花蓮關係企業員工及眷屬等，2017年間共使用52組員工身分證及虛擬帳號等身分，搜刮2萬7444張票，票款計1000多萬。

冒名訂票 8人送辦

天海旅行社2名職員，則使用372組真實和虛擬身分證號訂票，利用網咖的高速網路頻寬搶票，共訂7682張，票款總計354萬5492元。晨風旅行社則看上台鐵英文訂票網頁系統限制較為寬鬆，以無效證號大量訂購車票，因犯案手法較新穎，2016年8月底至去年底，共以46組無效證號訂購355張車票，累計票款15萬1555元。

台鐵花蓮運務段副段長賴東震指出，針對英文網頁系統寬鬆成有心人士犯案漏洞，現階段將研議規定透過英文訂票網頁訂票的外籍旅客，需以外國發行信用卡完成交易，會持續與警方及中華電信監控旅客異常訂票狀況。

(中國時報)

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