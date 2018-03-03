變更地目 逼中油桃煉廠搬遷

2018年03月03日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

中油桃煉廠1月29日發生爆炸，議員認為市府要求中油遷廠不夠積極，2日揚言附近住戶會埋鍋造飯長期抗爭。都發局長盧維屏專案報告時提出「釜底抽薪」構想，表示桃煉廠先建後拆已不符實際，需透過都市計畫手段變更地目，未來會要求先關後拆，屆時場地不合法就無法經營，必須關廠。

遷廠始終紙上談兵

提案人之一謝彰文議員指出，人民受憲法保障有免於恐懼的自由，桃煉廠設廠超過40年，期間工安事件、環保汙染層出不窮，2010年經濟部成立遷廠覓地小組，至2016年間共召開9次會議，其中第8次會議中決議由覓地小組進行遷廠評估分析，迄今依然紙上談兵，毫無具體進度及成果，對桃園市民極不公平。

范綱祥等多位議員指出，加熱爐口沒有高溫警報及跳接安全連鎖裝置，定期安檢常過期，危險性設備未經檢查合格就開爐而造成意外，要求市府以變更都市計畫手段，讓中油限期遷廠。

議員將採嚴格稽查

盧維屏表示，煉油廠屬於危險行業，必須設置在特種工業用地，目前市府正在進行都市計畫，將桃煉廠所在的特種工業用地變更為甲種或乙種工業用地，變更完成後，桃煉廠會變成不合法，考量桃煉廠設置時地目的確是特種工業用地，未來會要求桃煉廠限時遷廠。

議員詹江村表示，中油高雄煉油廠已經搬遷，桃園沒有理由不搬。陳志謀議員認為中油是公司型態，要透過各種手段，對桃煉廠展開稽查。邱素芬議員表示，希望桃煉廠遷廠玩真的，否則周邊的住戶會埋鍋造飯、長期抗爭。

(中國時報)