中市議員席次 預估增2席

台中市議會年底將洗牌！選委會預估，第3屆議員選舉區域及山地原住民議員將各增1席，應選名額共計65席。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市人口成長躍升台灣第2大城，台中市選委會預估，台中市第3屆議員選舉區域議員及山地原住民議員將各增加1席，應選名額共65席，可望增加席次的選區，以東南區、潭雅神區等最熱門，但確定選舉區畫分及應選名額，最後仍需由中央選舉委員會發布選舉公告。

人口計算基準 5月底確定

選委會表示，依中央選委會106年9月18日公告，台中市議會第3屆議員選舉區畫分，區域議員選舉區（第1-14選舉區）及平地原住民議員選舉區（第15選舉區），維持與第2屆議員選舉區相同。

民政局副局長盧政遠表示，台中市區域議員人口數到去年12月底為275萬3167人，除以應選62個席次為4萬4405人，以東南區去年底計19萬9000多人口數除起來為4.486席，目前東南區為4席議員，要以107年5月底人口數為計算基準，才能確定是否有機會增加1席。

東南區潭雅神 可望增席

此外，潭雅神選區去年底人口數26萬4000多人，除以4萬4405人為5.947席，目前該區有6席，是否有機會增加1席，也需待5月底人口數見分曉；其他人口數成長地區包括北區與北屯區，也是增加議員席次的熱門選區。

國民黨台中市黨部主委陳明振表示，第3屆市議員共有44人完成登記，第1至14選區預計提名32席，爭取最大勝選。民進黨台中市黨部主委何明杰指出，民進黨中央已公告提名台中市議員（不包括原民）共35席，要搶下市議會最大席次。

(中國時報)

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