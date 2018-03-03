黑熊巡邏校園 流浪犬跑光光

建國科技大學養了一隻台灣土狗，狗毛烏黑，師生都喚牠「黑熊」，擔任警衛犬任務，校園內野狗都已消聲匿跡。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

以狗治狗，奏效！建國科技大學校內過去野狗猖獗，總務處在無計可施下，意外想到狗狗的生態特殊，豢養台灣土狗「黑熊」做為警衛犬，每天陪著學校警衛人員巡邏校園，經過1年半，校園內野狗已消聲匿跡，效果出乎意料，校方對「黑熊」疼愛有加，視為警衛隊重要一份子。

台灣土狗 身強體壯

流浪狗亂竄，是許多鄉鎮、社區的頭痛問題，建國科大是開放式校園，沒公德心的民眾還帶進棄養的野狗，建國科大祕書室副主祕秦復興研究狗的生態習性後，發現狗狗很重視地域性，前年10月間向朋友索討了1隻幼犬，嘗試「以狗治狗」。

建國科大總務長蔡慶豐說，幼犬初來學校還未滿月，是黑色台灣土狗，警衛人員輪流飼養、洗澡，帶牠巡視校園各個角落。

台灣土狗日漸長大，逐漸顯現出威武的身驅，在日以繼夜地巡視驅趕後，過去校園內成群結隊的野狗已消聲匿跡，成效十分顯著。

這隻平時都駐守在校門警衛室的校警犬，目前站立起來身高已達50幾公分，狗毛烏黑，有如一頭台灣黑熊，師生對牠又愛又敬。校警陳錫添說，有次帶著「黑熊」校園巡邏，鬆開狗鏈讓牠趕野狗，可等了1個多小時都未回來，就先回到警衛室鎖上大門休息，第2天打開大門，發現「黑熊」睡在門口，讓他很不捨。

師生對牠 又愛又敬

獸醫梁明澄說，狗有領域性，確實可能「以狗治狗」，但得有配套措施，做好培訓和管理，並不是養了狗都能驅趕流浪犬，且狗狗各有不同個性，「黑熊」是可遇不可求，但愛護生命、保護環境的大前提是不要棄養，台灣推廣植入晶片、結紮的教育工作還待更努力。

(中國時報)

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