環團促莫忘初衷 護龍崎地景

2018年03月03日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選倒數計時，台南社大2日要求民調領先的黃偉哲、陳亭妃兌現承諾。其中，黃偉哲2012年曾連署提案維護龍崎自然遺產；陳亭妃也曾於去年底簽署催生龍崎地質公園，但相關政見未見規畫，籲2人莫忘初衷。

世界級景觀 別做掩埋場

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，全世界只有義大利、中亞跟台灣擁有泥岩地形，顯示這樣的地質條件在全球都是彌足珍貴。台南號稱文化古都，有300多年歷史的古蹟、文化，泥岩惡地從200萬年前就已形成，且集中在龍崎牛埔、田寮，世界級白堊泥岩地景卻被經濟部規畫設置事業廢棄物掩埋場，引起龍崎鄉親及環團反對。

台南社大去年底曾要求6市長參選人針對龍崎掩埋場一案做出具體簽署回應，當時王定宇、李俊毅、葉宜津、陳亭妃4人簽署反對；黃偉哲則提出若經公正單位證實場址確屬山崩與地質敏感區，並經證實屬潛移性活動斷層，將不核發施工許可，黃煥彰認為，這種說法屬於「有條件」設立。

曾經連署維護 政見未提

台南社大進一步公布2012年的立法院公報第101卷第32期院會紀錄，指黃偉哲、許添財、李應元等人曾連署「龍崎區擁有台灣最珍貴之世界自然遺產（月世界地形），應予妥善維護，特建請經濟部工業局暫緩於當地設置南部7縣市之事業廢棄物處理中心。」

「市長參選人黃偉哲和立委黃偉哲有何不一樣？」黃煥彰說，黃偉哲當年挺龍崎，現在卻變成有條件說，立場不一、讓人憂心，且有誠信問題，呼籲民進黨政治人物莫忘初衷。

至於陳亭妃雖於去年底簽署催生龍崎惡地形地質公園，但環團觀察其發表的南關線相關政見願景中，卻隻字未提龍崎地質公園，希望陳亭妃能具體說明。

催生地質公園 應守承諾

黃偉哲強調，過去要求暫緩龍崎案，到現在也同樣要求經過審慎且專業評估，再做決定。他還強調，並非有條件支持，只是沒有無條件反對；他認為，任何公共政策都應經過詳細且專業評估，不應有任何意識形態，才能為市民謀取最大利益，也願持續與環團溝通對話。

陳亭妃指出，她一直堅定力挺地方設置龍崎地質公園，只是闡述政見內容並未寫到這麼細節的部分，未來一旦初選出線後，政策白皮書就會針對這部分詳加說明。

(中國時報)