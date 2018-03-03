激烈攻防 馬頭山環評卡關

2018年03月03日 01:24 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

馬頭山事業廢棄物掩埋場開發案爭議多時，環評審查數度退回補件，2日再次審查，正反方各自動員，在環保局前險些起衝突，環評審查會議從下午2點展開，經過6個多小時討論，環評委員仍有意見，要求開發商退回補件，擇期再審，勞師動眾白忙一整天，還是沒結論。

旗山、內門交界的馬頭山區設置事業廢棄物掩埋場開發案，面積28.74公頃，2日再度環評審查，支持者和反對者的火藥味從場外延續到場內，雙方人馬持旗幟吶喊對峙，警方也派出警力大陣仗維安。

合法申請 造觀光景點

開發商富駿公司強調，選址標準超越國際級且更優於法規，考慮極端氣候遇暴雨來襲，阻水層工法將可有效降低滲水，還有沼氣收集處置也都採高標準，重點是掩埋場址只使用一半面積，其餘土地復育種樹進行綠美化植栽。

支持開發案的馬頭山監督委員會成員龔文曲說，支持合法申請開發案，況且掩埋場營造成綠生態公園，封場後，還能成為地方觀光景點。

黑熊媽媽 憂破壞生態

到場聲援反開發案的黑熊媽媽、學者黃美秀說，掩埋場預定地有麝香貓、水鹿、山羌的排遺，可能蘊藏更多豐富動植物，棲地碎裂化對生態衝擊大，開發案應三思。

內門區內南里長沈芳昌也說，居民反對連署書突破3萬份，民進黨4位市長初選候選人也都簽名反對馬頭山掩埋場，難道不具指標意義嗎？

環評審查會議從下午2點展開，經過馬拉松式輪番發言，光是最後環評委員閉門商討就花1個多小時，可見意見相當分歧，晚間8點半做出結論，請廠商補正資料後，再送環評會議審查。

反馬頭山自救會長高淑慧再次強調，若環評通過，一定抗爭到底，也會提起訴願撤銷環評案。

(中國時報)