西門商圈餐飲 業績比過年旺

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中國時報
／台北報導

台北燈節即將邁入尾聲，而為期9天的活動商機驚人！西門商圈人潮增加，其中又餐飲業、飲料業，還有許多小吃攤商生意增長最明顯，生意還比過年好很多，讓西門町商圈表示，歡迎明年燈節再來辦！

包括附近的北門商旅，燈節期間住房率比平常提高2到3成，幾乎全滿。

台北市西門徒步區發展協會理事長劉家鑫說，今年燈節不若去年是寒假期間，加上又有2天下雨，生意比去年稍差一些，但業績仍有明顯成長，最好成長3成以上。

多數店家反應業績比過年假期間更好，尤其是餐飲業、飲料店，民眾看花燈順道吃吃喝喝，到了晚上更是要排隊，業績都是翻倍成長，不過沿路看花燈，大家會多選擇飲食，較不會逛街購物，提著東西人擠人，「提袋率」普遍不好，如服飾業就較無受惠，不過今年花燈平日9點半就熄燈，也稍微減少了留下逛街的人潮。

但劉家鑫說，就算人潮看花燈時不買，對服飾、伴手禮店來說，還是有廣告效果，尤其相較其他縣市的燈節都選在占地廣大的郊區，西門町雖然花燈燈數不多，但交通方便、看花燈結束後來能唱歌、逛街，仍是吸引年輕人的一大賣點。

商圈遊客確實變多，捷運站人群也增加，卻苦了附近居民及上班族，平常走到捷運站只要3分鐘，如今平日也要多花10分鐘，還要忍受活動時的聲音干擾，也讓不少民眾抱怨。

(中國時報)

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