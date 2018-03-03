民進黨擬與泛綠結盟

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中國時報
／新北報導

共有66席的新北市議會，藍綠雙方都希望能斬獲34席達成席次過半目標，都提名36名選將。民進黨新北市黨部執行長李建興指出，這次提名人數與上屆相同，其中板橋、三蘆、大新莊地區競爭激烈，提名人數相對保留，目的是希望與泛綠陣營保留合作空間，全力爭取席次過半。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，本次中央黨部僅公告一般選區共34席，平地與山地原住民選區，依往例都會各提1席，因此提名人數原則與上屆相同，維持36席。

李建興說，第一選區（淡水北海岸）若選票分配得宜，可望提2上2；第二選區應選席次增為11席，但這次仍維持提名5席，希望能與泛綠保留合作空間；第三選區（三重、蘆洲）因現任議員鄭金隆有意交棒，選情較渾沌，不過仍維持提名6席，希望能揮出全壘打。

參選爆炸的板橋地區，因立委選舉2席全拿，過去提5上4，但這次黨內對該區有信心，希望能提5上5。

被視為藍營鐵票倉的永和地區，應選席次從原本4席變為3席，李建興說，永和選情艱困，目前現任羅文崇、許昭興都有意爭取連任，民進黨維持提名兩席。

另第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）應選10席，但藍綠有意參選人數至少15人以上，民進黨本次將提6席爭取過半。

(中國時報)

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