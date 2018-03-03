再生紙漿穴盤育苗 也能當有機肥

花蓮農改場與興中紙業合作研發新一代以回收瓦楞紙箱為材料所製成，用於育苗的「環保再生紙漿穴盤」。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

花蓮農改場與興中紙業合作研發新一代以回收瓦楞紙箱為材料所製成，用於育苗的「環保再生紙漿穴盤」，生產成本與塑膠材質的相差不多，但卻能夠自然分解，甚至本身也能成為肥料，非常適合推廣給農民使用。

花蓮農改場長范美玲表示，全國每年要消耗掉千萬片的塑膠穴盤，大量的農業廢棄物，對環境造成極大傷害，花蓮農改場與興中紙業合作，研發可自行分解的環保穴盤，讓農業對環境更友善。

負責這項計畫的助理研究員林文華說，目前主要是針對育苗使用量最多的128格穴盤（1整張），再生紙漿穴盤不僅價錢低廉，已經可以做到與塑膠穴盤同樣的價格，最大的特色及優勢就是可以自行分解，穴盤本身有機質含量超過90％，因此在分解後就便成另類的有機肥。

農改場與紙廠也另外研究其他農業廢棄物，包括「稻殼」本身也屬於大量農業廢棄物，如今也已經成功將稻殼納入再生紙漿穴盤的使用材料，但因為使用方式與塑膠穴盤稍有不同，因此正在進一步研究改良，如何讓再生紙漿穴盤一樣方便好用。

范美玲說，原先育苗的栽培方式，無論水分、肥料管理都是以塑膠穴盤為主，改用再生紙漿穴盤必須要再做微調，該降低多少的水分、調整施肥成分，農改場都在積極著手研究，這些問題可望在今年度獲得解決，期待再生紙漿穴盤推出後，農民能樂於接受使用。

(中國時報)

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