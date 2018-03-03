東勢新丁粄節登場

台中市長林佳龍（右四）、立委江啟臣（左二）等人為大型新丁粄進行揭粄、切粄，氣氛相當熱鬧。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

2018東勢新丁粄節2日於東勢客家文化園區展開為期3天活動，現場展示120斤新丁粄，還有粄比賽、擲筊祈福、求子儀式等，台中市長林佳龍到場分享客家人慶賀新生的喜悅，並為迎接2018台中世界花博會而打造「送子鳥」花車宣傳。

新丁粄節由青楓舞劇坊的表演揭幕，林佳龍、行政院客委會副主委楊長鎮、市府客委會主委劉宏基與民政局長周永鴻等均出席，立委江啟臣、市議員蔡成圭、蘇慶雲也共襄盛舉，共同為大型傳統新丁粄進行揭粄、切粄，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，新丁粄節的由來很特別，山城客家人經過1年農忙後，過年期間會許願，實現後做「米粄」來還願。此外，因農業社會希望增添壯丁，而衍生出新丁粄，隨時代演變，也有「桃紅粄」，象徵兩性平等及文化創新。

東勢新丁粄節視覺設計邀國際大師陳永基操刀，除在客家文化園區及文化街兩側有新丁粄裝置藝術外，並在東勢大橋打造4公尺高的立體木雕，活動期間邀在地樂團輪番演場，每晚有歌仔戲及客家劇團演出。

為迎接花博盛會，社區居民齊力打造象徵添丁的「送子鳥」主題花車，3日上午10點將與國內外15個團隊遊行踩街，文化街附近的廟宇則有個人組的粄比賽、求子及還願儀式及擲筊祈福、丟炮城等活動，讓遊客體會東勢熱情。

(中國時報)

居民要安全 不要回饋金 永靖千人提燈踩街 逗熱鬧

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