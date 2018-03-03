永靖千人提燈踩街 逗熱鬧

2018年03月03日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

最有年味的元宵節，就在永靖成美文化園。2日晚間成美鬧元宵、千人提燈踩街活動繞行永靖街區，遊行隊伍中有超炫夜光龍、舞獅隊、鼓陣，還有cosplay隊伍，浩浩蕩蕩繞行市區後回到幸福大廳猜燈謎、摸彩，熱鬧滾滾。

上百戶家庭提著納福犬小燈籠，從成美文化園走上天橋後到永靖國小外整隊出發，繞行永靖市區各宮廟、再至鄉公所後折返，路線2.1公里，回到園區後還有電動機車、各類小家電等獎品可摸彩，讓大家有吃、有玩、又有拿。

家住永靖的吳小姐帶著祖孫三代全家人參與，她說，過去常參加成美辦的活動都很有趣、也適合全家親子共同參與；前幾天從臉書和傳單得知訊息，是第1次來鬧元宵，沒想到這麼盛大與熱鬧，小朋友們滿臉興奮與期待。

成美園區執行長陳茂嘉表示，元宵節是小過年，傳統習俗中，農曆年要過到這天才算過完新年。為延續華人傳統年節文化、促進家庭親子關係，成美文化園10年來舉辦春節系列活動，與永靖鄉公所和社區發展協會合辦鬧元宵也已第3年。

陳茂嘉說，傳承文化、發揚家庭人倫的價值，一直是成美立園的使命，活動中準備上千份湯圓和燈籠免費送給鄉親；今年傳藝主題是北管，特邀最知名的北管樂團彰化梨春園來演出，讓更多年輕世代感受傳統年味，在傳統民俗氛圍中熱鬧過元宵。

(中國時報)