奇美醫跨科照護 罕病兒免奔波

友善列印
中國時報
／台南報導

31歲王太太2年多前生下兒子，一出生就在醫生診斷下，發現竟罹患罕病「小胖威利症」。初為人母茫茫然的她，幸運在奇美醫學中心遺傳諮詢中心採取跨科部個案管理照護下，母子身心獲得良好照護，省去奔波求醫的無助。

奇美醫學中心遺傳諮詢中心主任林秀娟表示，目前通報國民健康署核定通過的罕見疾病個案已有165案；其中，以神經系統疾病占大宗，其次為兒童先天性疾病。

奇美醫學中心遺傳諮詢中心今年起更負責雲嘉南地區罕見疾病服務，以個案管理模式，關懷罕見疾病病友與家屬，提供心理支持、生育關懷及照護諮詢等服務，在原跨科部團隊成員外，再增設專案管理師，協助需求評估、服務諮詢與訪視安排等相關業務。

兒子是小胖威利症的王太太說，產檢都未發現兒子有異，因很年輕就懷孕也未預想遇到什麼風險；但產檢一直知道孩子頭圍、生長狀況都較為落後，卻未聯想會生下罕病兒，直到40周因羊水不足，到奇美產檢，醫師建議緊急剖腹，兒子一出生就沒力氣哭，被確診罹罕病。

王太太說，當時連悲傷的時間都沒有，因小孩吞嚥不順，出院5天就因喝奶噎到住進加護病房1個月，此後反覆進出醫院多次；她說，家族沒人罹罕病，這是她第一次接觸這個名詞，也才知道小胖威利症與遺傳無關，是基因問題，她坦然面對，陪著孩子早療、復健。

(中國時報)

永靖千人提燈踩街 逗熱鬧 台東總工會選舉 政風處要查

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。