奇美醫跨科照護 罕病兒免奔波

2018年03月03日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

31歲王太太2年多前生下兒子，一出生就在醫生診斷下，發現竟罹患罕病「小胖威利症」。初為人母茫茫然的她，幸運在奇美醫學中心遺傳諮詢中心採取跨科部個案管理照護下，母子身心獲得良好照護，省去奔波求醫的無助。

奇美醫學中心遺傳諮詢中心主任林秀娟表示，目前通報國民健康署核定通過的罕見疾病個案已有165案；其中，以神經系統疾病占大宗，其次為兒童先天性疾病。

奇美醫學中心遺傳諮詢中心今年起更負責雲嘉南地區罕見疾病服務，以個案管理模式，關懷罕見疾病病友與家屬，提供心理支持、生育關懷及照護諮詢等服務，在原跨科部團隊成員外，再增設專案管理師，協助需求評估、服務諮詢與訪視安排等相關業務。

兒子是小胖威利症的王太太說，產檢都未發現兒子有異，因很年輕就懷孕也未預想遇到什麼風險；但產檢一直知道孩子頭圍、生長狀況都較為落後，卻未聯想會生下罕病兒，直到40周因羊水不足，到奇美產檢，醫師建議緊急剖腹，兒子一出生就沒力氣哭，被確診罹罕病。

王太太說，當時連悲傷的時間都沒有，因小孩吞嚥不順，出院5天就因喝奶噎到住進加護病房1個月，此後反覆進出醫院多次；她說，家族沒人罹罕病，這是她第一次接觸這個名詞，也才知道小胖威利症與遺傳無關，是基因問題，她坦然面對，陪著孩子早療、復健。

(中國時報)