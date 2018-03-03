遴選國民法官 召開模擬法庭

2018年03月03日 04:10 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

《國民參與刑事審判法草案》去年11月公布，中部地區由台中地院率先試辦。2日以真實案件改編的林崴（化名）殺人案首次進行準備程序，並將在27日遴選出6位國民法官（2人備取），隨即展開兩天的審理程序，由於「票票等值」，國民法官將直接影響判決結果。

2日上午在台中地院第20法庭舉辦準備程序，共有來自全台的法官、檢察官、律師到場觀摩，模擬案例為男子林崴不滿女友分手，侵入住家殺死其祖父案。

台中地院行政庭長莊深淵指出，「國民法官參審」採行卷證不併送，法院在準備程序時才開示證據，考量國民法官不具法律專業與審判經驗，要求其先閱卷造成過重負擔，法官也不至對案件有先入為主印象。

想當國民法官，資格須年滿23歲、高中以上教育程度的中華民國國民，且在地方法院轄區內繼續居住4個月以上；若曾被判有期徒刑確定，或與被告人為配偶、8等親內的血親等，將被剔除資格。

另如各級政府機關首長以上、黨務人員或法律專業人士等，也被排除。

莊深淵表示，因過去推觀審制，已由市府的符合資格「大水庫」人選中，選出上千名符合資格人選，並隨機抽出百人，將在27日上午選出6位國民法官（2人備取），當選者將立即參與27日下午、28日的審理庭，每日可領取日旅費2000元，未選中者予以500元旅費。

由於職業法官及國民法官在案件判決評議時「票票等值」，只要6票以上認為有罪，且其中1票是職業法官投的票，被告就會被判有罪。

(中國時報)