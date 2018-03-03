彰縣生態中心 專家提建議

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府斥資1億3445萬元，在伸港鄉打造「彰化縣自然生態教育中心」，預計年底完工，2日舉辦招商座談，除了1家超商出席外，參與者多是學者專家，指出中心要結合戶外環境，才能發揮意義；業界則觀望初期投資要800萬元，是否能合乎成本。

彰化縣自然生態教育中心在歷經波折後，1月恢復動工，建物完成後將委外經營，預計許可年限8年，營運佳可優先訂2年，年租金9萬5000元，預計廠商初期投資成本800萬元，容許營業包括商品零售、餐飲、文創等。

縣府城觀處提早舉辦招商座談，並分析指出，基地周邊包含伸港水鳥自然公園、大肚溪口野鳥保護區等，保有溼地生態環境和系統，交通尚便利，但名聲不顯，非位於觀光主動線，值得辦理主題活動，營造生態教育氣息。

東海大學博士後研究員蔡鵑如指出，基地北有已富盛名的高美溼地，怎麼吸引人來，得凸顯區域特色，伸港濱海一帶，有全國獨一無二的螻蛄蝦保護區、台灣招潮蟹的故鄉等，還有漁民帶團進行潮間帶體驗，都值得納入，結合戶外生態教學。

彰化野鳥學會林承昊指出，近來工業開發，大肚溪口鳥況不復往年，應先復育生態；台中教育大學教授林明瑞建議，汲取關渡自然生態公園的經驗，委託專業環境教育團隊進駐，但首要之務在整合、整頓附近環境和景點，才有吸引力。

(中國時報)

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