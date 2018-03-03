自閉生玩疊杯 10個月奪17冠

李浚宏去年在桃園自立國小參加競技疊杯比賽奪下冠軍獎盃，與班導師沈蘭萍開心合照。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市淡水國小特教班6年級學生李浚宏，平日總是沉默寡言，一個人躲在角落玩耍，去年在班導師沈蘭萍安排下練習玩疊杯，除代表學校到處參加比賽，還在短短10個月內拿下17座冠軍獎盃，展現生命無限可能。

淡水國小特教班老師去年2月寒假期間，為替班上學生安排課外活動，找來專業疊杯老師到校教學，自己也跟著學、教，原本有重度自閉症的李浚宏，只花了2個月就學會競技疊杯的3種基礎與花式項目，更在去年4月首次參加在淡水區舉辦的公開賽中一鳴驚人，包辦3面金牌。

李浚宏征戰桃園、新莊，晉級新北市級賽後進軍全國賽，5場賽事總計15個項目，只有1項屈居亞軍，今年2月又在基隆拿下3座冠軍，短短10個月囊括17座冠軍獎盃，許多比賽甚至是與一般生同場競技勝出，令人佩服。

不僅賽場上表現亮眼，練習疊杯後的李浚宏在日常生中也起了化學變化，從過去對家人以外的人幾乎無法說出一句完整句子，到現在已能夠明確表達語意，還會用「請」、「謝謝」、「對不起」，來與人互動，就算到了全場數百人的比賽場地，從選手報到、檢錄、移動位置尋找賽程桌次，幾乎都可獨立完成。

有次李浚宏回家看到阿嬤的瓦斯爐壞掉，便拿了一張紅牌貼在瓦斯爐上，家人一問才知道，紅牌在疊杯競賽中代表犯規，也就是「NG」，李浚宏心繫疊杯比賽規則，融入生活中的可愛舉動，讓家人和老師會心一笑。

沈蘭萍說，透過玩疊杯這種循環式練習，班上學生的記憶能力、專注力、肢體協調都明顯進步，當初開課目標單純只是想開發學生潛能，沒想到無心插柳，反而從中發現，「一般人以為的不可能，事實上有無限潛力」。

(中國時報)

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