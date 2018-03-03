原民天籟飄向國際 企業贊助

2018年03月03日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

以新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校學生組成的兒童合唱團，預計在5月29日至6月10日間，前往奧地利維也納參加第31屆舒伯特合唱比賽，與來自世界各地合唱團互相切磋，不過由於旅費還缺百萬餘元，副縣長楊文科、聯電榮譽副董事長宣明智2日前往聆聽，宣明智捐款相挺，也希望拋磚引玉，讓世界聽到原鄉孩童的聲音。

嘉興國小義興分校位在尖石鄉馬胎部落，全校5個班級、21名學童，除了低年級學生，共有15人均是合唱團員，嘉興國小校長徐榮春指出，義興分校教師們2016年9月決定組成一支兒童合唱團「Hngzyang Na Matuy」。

該合唱團2016年底參加新竹縣合唱比賽，初試啼聲獲甲等，去年再度參賽，以團員人數最少獲得全縣第3名佳績。學生期望能參加第31屆舒伯特合唱比賽，不過高達數百萬元的團費，也讓師生擔心難以圓夢。

楊文科與宣明智2日前往嘉興國小義興分校，聆聽合唱團美聲，深獲感動，徐榮春指出，已向原民會、教育部爭取補助，但估計經費僅有旅費的1／3，宣明智則承諾，若公部門補得多、他也願意多捐，亦有科學園區同業公會友人，有意願以個人名義捐款，幫助學生圓夢。

合唱團除了改變校園風氣，也帶動部落社區營造，義興村長余玉花、在新北市擔任中小學家長協會原住民教育召集人的陳建華母子，與分校學生、家長連2年舉辦「馬胎部落好聲音」音樂會，也催生尖石鄉公所重建馬胎古道，活絡社區發展。

(中國時報)