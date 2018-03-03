鳳麓茶馨櫻花步道 盛開

鳳凰自然教育園區櫻花隧道，美不勝收！（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

位於南投縣鹿谷鄉的鳳凰自然教育園區，栽培300多株河津櫻，已經全面綻放！台大林管處趁著櫻花盛開的季節，將於3月3、4日舉辦社區林業成果展及園遊會，讓遊客感受森林的知性與感性之美，並邀南投仁愛之家孩童共襄盛舉。

台大林管處所屬的鳳凰自然教育園區「鳳麓茶馨」，有20多公頃茶園，田間造林種植河津櫻、吉野櫻及山櫻花等樹種；總共333階的櫻花步道，兩側種植河津櫻，每年櫻花盛開季節，更是吸引遊客駐足流連，粉色系的櫻花映襯在藍天與翠綠茶園中，有如大地織錦，美得令人驚歎！

遊客拾階而上，抵達櫻花步道頂點木造的觀景迴廊，可以盡覽茶園櫻花秀色，俯瞰麒麟潭、遠眺凍頂山茶鄉、以及濁水溪流域等美景，景觀宏偉秀麗，美不勝收。

台大林管處長蔡明哲表示，台大實驗林參與林務局社區林業計畫，秉持「林業走出去，民眾走進來」經營理念，推廣自然生態教育與敦親睦鄰，推動自然資源調查、森林保護及森林育樂等，再延伸至社區營造、生態旅遊發展及守護山林，包含社區資源整合、傳統文化傳承、地方經濟活絡及森林經營管理等。

社區林業成果及園遊會將邀請鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉社區林業夥伴，推出山村市集、互動體驗、成果展示等10多個攤位。

(中國時報)

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