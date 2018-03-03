翁章梁掃街 張明達關心果農

2018年03月03日 04:10 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

最後倒數！民進黨嘉義縣長初選倒數計時，翁章梁與張明達2日各自按照排定行程進行拜訪。

其中，翁章梁穩紮穩打搭乘宣傳車，深入庄頭與民眾面對面；張明達出席廟宇遶境、關心果農及台灣燈會點燈，各自採取不同方式把握時間最後衝刺。

翁章梁表示，去年10月宣布參選後，持續採傳統方式深入基層民意，舉辦數百場客廳會及各鄉鎮造勢說明會，更把握唯一的公辦政見發表會，大聲對選民說出嘉義縣未來藍圖規畫，最後用貼近土地的方式，搭乘車身高度較低宣傳車，或騎乘鐵馬穿梭全縣大街小巷，貼近民眾。

翁章梁說，雖然沒有行政資源優勢，但仍努力把握每一次認識選民機會，一路走來始終不敢鬆懈，相信只有努力到最後，才能深得民心，贏得最終勝利。

張明達昨日一早前往新港奉天宮參加遶境儀式，緊接趕往太保市關心番茄農，晚間又出席台灣燈會主燈點燈儀式，行程馬不停蹄，積極曝光。

因休市及天候因素，張明達擔心番茄農民收入將大打折扣，除呼籲國人多多食用本產的小番茄救救農民，也建議大賣場業者，在此艱困時期能透過農會直接採購農民生產的小番茄，幫助農民度過難關。

比起選舉造勢，張明達更強調，「傾聽農民的心聲，比造勢活動卡重要」。

(中國時報)