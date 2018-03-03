守護動物 來當公民科學家

2018年03月03日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

「小心，有青蛙路過」，你可能不知道，單在新北市三峽每年無辜被汽機車輾斃的梭德氏赤蛙，數量高達上千隻，為了別再讓野生動物因「路殺」而命喪輪下，新北市農業局推動「107年度農路公民科學家路殺調查」，廣徵有志之士擔任公民科學家，協助調查因為路殺枉死的動物，建構生態友善道路，一起為守護動物生命努力。

農業局指出，因人類開墾侵入棲息地，梭德氏赤蛙數量逐漸減少，淪為瀕臨絕種的物種之一，大小約4至6公分，體型不大又生性隱密，每年10到11月間是繁殖期，成群結隊遷移到附近溪流繁殖，新北市三峽區北115鄉道是其活動區，但每年至少上千隻赤蛙在穿越馬路時被輾斃，市府設立「當心青蛙」牌面，提醒用路人注意。

新北市瑞芳也是全台摺翅蝠（約20萬隻）數量最多的生育棲所，也因為棲息地靠近台2線，每年7、8月傍晚飛出覓食時，經常慘遭高速通行的汽車撞擊，或遭氣旋捲落地面導致傷亡，區公所也在附近設立「常有蝙蝠，小心慢行」的告示牌。

農業局長李玟表示，為了避免這些無辜的野生動物一再喪命，新北市府與台大生物環境工程學系合作，辦理「107年度農路公民科學家路殺調查」，廣邀民眾擔任公民科學家，後續開放三峽有木紅龜面農路及土城承天農路進行調查，到認養樣區進行至少3公里的沿途路死動物（不含節肢動物）拍照調查。

李玟說，希望透過公民科學家蒐集物種時空分佈資料結果，挑選農路試辦理附屬設施改善，建構生態友善道路，再觀察改善成效，減緩野生動物挨撞，另一方面也能降低用路人開車的危險，讓野生動物和所有用路人都能快快樂樂出門、平平安安回家。

(中國時報)