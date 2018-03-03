秀姑巒溪泛舟鐵人三項 報名起跑

這項活動辦理至今已邁入第10屆，是全國唯一可以讓選手們「一箭三鵰」同時參加泛舟、路跑、單車挑戰的鐵人三項競賽活動。（楊漢聲攝）

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中國時報
／花蓮報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦「2018秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，6月10日早上6點30分將於花蓮秀姑巒溪遊客中心集結出發。這項活動辦理至今已邁入第10屆，是全國唯一可以讓選手們「一箭三鵰」同時參加泛舟、路跑、單車挑戰的鐵人三項競賽活動，報名人數1年比1年多，賽事口碑頗受好評，每年舉辦皆吸引各界好手一同參與。

秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽參賽者除挑戰自我外，沿途更可以欣賞到花東的好山好水、好風光，還能挑戰台灣花蓮最刺激驚險的人氣泛舟活動。歡迎所有熱愛運動、喜愛挑戰自我的好手報名參賽，共襄盛舉東海岸一年一度的國際運動盛會！

東管處表示，活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組，參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，此賽程對各界好手都是一大挑戰。

今年新增純泛舟競賽組，讓選手之外的全家大小都能一起參與，自瑞穗起點至終點長虹橋總計24公里，除可欣賞秀姑巒溪壯闊溪流景致、挑戰激流外，更能享受東台灣清涼一夏。

2018第10屆秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽活動已開放報名，即日起至5月4日，歡迎各界好手與民眾踴躍揪團報名參加！相關活動詳情及報名請上報名網：http://bao-ming.com/2018XRRTriathlon。

(中國時報)

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