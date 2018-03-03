連休菜價狂跌 擬延拍賣時間

市議員陳建銘。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北果菜市場在春節過後接連休市，造成農產品到貨量暴增使菜價崩跌，農民苦不堪言，市議員陳建銘2日痛批，市府控管產量與預測失能，難道是沒政府了嗎？北市市場處長許玄謀說，會記取教訓並督促產銷照顧農民，元宵節後開市若爆量，將延長拍賣時間，保證拍賣完。

春節休假5天後才3天，台北果菜市場從2月24日再休3天，導致農產品爆量、拍賣價跌，引發批評，農委會也直言無法接受，且接下來元宵節後將再休市3天。

陳建銘表示，近日傳出衛生紙、咖啡、飲料漲價，萬物皆漲唯獨菜價跌，高麗菜和小白菜年後跌幅達25％，茄子、番茄每台斤從40元跌到20元，質疑北農蔬菜到貨量在春節休假前就已暴增，市府竟沒有負起監督責任。

他痛批，爆量的農產品導致拍賣價直直落，農民叫苦連天，市府控管與預測失能，簡直就是無政府狀態。

台北市長柯文哲說，放假太多天，造成累積很多貨，開市當天量太多，可見台北這種大都會不能休太多天，否則全部灌進來價格就會掉，這要開會檢討看如何調整，但外界認為是北農總經理吳音寧不夠專業，柯則苦笑未正面回答。

至於農委會對台北果菜市場休市日太多天無法接受，市府也沒人發現問題？柯文哲先是回說，不然農委會下來指導啊，接著又說，這是專業問題，看到報紙才知道「天啊，怎麼會這樣。」

對此，許玄謀說明，休市日是否過長可以檢討，也會記取教訓並督促產銷照顧農民，未來產銷雙方應該多溝通、協調，元宵節後開市若到貨量爆增，將延長拍賣時間，保證拍賣完。

(中國時報)

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