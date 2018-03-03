水林7角井 記錄明朝開台史

2018年03月03日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣水林鄉有1口明朝時期興建的7角井，構造以磚頭堆疊而成，若不小心掉落可輕易用手攀爬出來，令人讚嘆前人巧思。這口井一度被誤認是荷蘭人所建造，經地方文史工作者考證，證實是明朝古井。

水林鄉水北村的7角井，早年都認為是荷蘭人所開鑿，習慣稱為紅毛井，但地方文史工作者、水北村長洪茂仁經過考證，發現這口井的興建年代比荷蘭人來台更早，興建工法也與荷蘭人大相逕庭。

洪茂仁表示，根據考據，300多年前荷蘭人曾在水林鄉附近住紮，並在四湖鄉鹿場飼養鹿群，利用牛挑灣溪輸出，不過當時顏思齊與鄭芝龍致力開墾水林、北港，因此荷蘭人從未能進入北港與水林地區。

另外，7角井以紅磚堆疊興建，荷蘭井則是以磚頭、石灰粘構而成，兩者有很大差異，但以前並未有人深入考據，大家才都以為這口7角井是荷蘭人所建。

洪茂仁說，7角井與台灣一般的圓型井不同，以紅磚相互堆疊成7角型，其力學原理讓7角井堅固無比，歷經3、400年仍完好如初；如果不小心掉下去，用手攀住凸出的紅磚即可爬出，充滿先人的建構智慧。

洪茂仁說，300餘年前顏思齊登台並於水林鄉設10寨，「7角井」、「僅會一處」紀念碑等文物遺跡，都是顏思齊的相關史料，這幾年大陸顏氏子孫紛紛前來尋根，他計畫打造以顏思齊開台史為主題的旅遊行程，吸引國內外遊客前來尋幽訪勝。

(中國時報)