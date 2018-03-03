蔣公銅像被蓋帆布 藍營議員抗議

2018年03月03日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

不滿基隆市警局將蔣公銅像蓋上帆布，基隆市長參選人謝立功、國民黨基隆市議會黨團2日上午來到市警局抗議，除當場撤下帆布，質疑市警局遭政治力量施壓，要求要遷移蔣公銅像必須經過議會同意；基隆市警局澄清，沒有政治力介入，未來蔣公銅像去留會經過協調機制妥善處理。

民進黨市議員游祥耀1日召開記者會，訴求拆除包括基隆市警局在內的10座蔣公銅像，當天傍晚市警局就將蔣公銅像蓋上帆布，2日上午更派人粉刷牆面，蔣公銅像上方原有的「倫理、民主、科學」6個大字也被撤下。

基隆市長參選人謝立功、國民黨基隆市議會黨團2日上午到基隆市警局抗議，多名藍營市議員將覆蓋在蔣公銅像上的帆布拿掉，氣憤地說「這簡直太欺負人！」

市議員呂美玲、張漢土等人質疑昨天游祥耀才來市警局開記者會，蔣公銅像隨即被蓋上帆布，時機過於湊巧，質疑有政治力量施壓，儘管警察局長黃明昭解釋，警局請人粉刷牆壁，怕油漆沾到銅像才覆蓋帆布保護，但說法仍不被在場議員接受，還有議員揚言要刪除市警局全部預算。

謝立功表示，「外面的銅像會被破壞是因為大家可以接觸，但警局裡的銅像如果遭到潑漆，是警察局的恥辱！」他強調，先總統蔣公對台灣的功過自有歷史定位，要求無論是基隆市府或警局，未來若要遷移蔣公銅像，須經過議會同議。

議長宋瑋莉要求，未來市警局如果要遷移蔣公銅像，必須得到市議會同意；市議員張芳麗也表示，蔣公銅像不該被拿來政治操作。

(中國時報)