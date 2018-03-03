社論－愛台灣就要讓台灣人民日子過得更好 系列2》馬英九出賣台灣了嗎？

2018年03月03日 04:10 中國時報 主筆室

不久前，馬英九出席新同盟會活動，直白表示：「中華民國憲法是個統一的憲法、也是一個中國的憲法。」這句話百分之百的正確，連民進黨也不會公開反駁。但馬英九說這段話卻引起爭議，質疑他在卸任總統後才敢講，在任時卻連提都不敢提。統一是憲法的目標，是總統的憲法義務，馬英九在當總統只要碰到「統一」的問題，卻一概以「不統、不獨、不武」帶過。

因此，在評價馬英九是否真愛台灣這個問題，就動機論，應當不用質疑馬英九是否真愛台灣，他的問題出在對台灣有「愛」，卻沒有「勇氣」。

這個「缺乏勇氣的愛」，使得馬英九執政8年，治理國政動機崇高良善，治政成績卻有未竟之憾。只有並陳馬英九的正負貢獻，才能釐清馬執政8年的成效。不妨從個人與政績二面向析論。

首先，從人格操守而言，馬英九律己甚嚴，一簞食、一瓢飲、居陋室的生活方式，與現任及兩位卸任總統的奢華生活方式確實不同，個性簡樸的印象早已深植人心，這應該是他較無爭議的地方。尤其綠營針對他發動了上百件司法案件，正由檢調機關調查審理中，如果司法最後證實他的清白，其人格操守將載諸史冊。

馬英九的人格操守應無問題，性格與能力卻備受責難，太過愛惜羽毛、計較令名的結果，讓馬陷入「不沾鍋」的巨大盲點與困境，形成「有功無賞，打破要賠」的組織文化，讓國民黨掉進「少做少錯、不做不錯」綿羊化處境，終於造成2018潰敗的命運。

國民黨與民進黨的不同，在於國民黨沒有願意為理念與勝選上火線的戰將，原因無他，上戰場打仗沒有不沾泥巴的，對民進黨的黑甲武士來說，身上每一塊泥巴都是一枚勳章，國民黨的白袍戰將就算立了千次戰功，只要衣角上沾了一塊泥巴，就會被拖到午門梟首。戰將寒心，「等」字訣便成為國民黨的生存奧義。

馬英九的不沾鍋也反映在迷信制度，不做人謀。執政8年馬英九竟沒有明顯的「接班計畫」，以為靠著「制度」國民黨就會自動產生下一代英主，結果是這兩年國民黨有主席等於無主席，接近無首的亂局，更嚴重的還不只是高層的中空，中生代的斷層及新生代的空洞化更可怕。

也因為缺乏人謀治術，國民黨完全執政8年，前4年還擁有近四分之三國會多數席次，馬英九卻受到王金平掣肘，竟陷入「令不出總統府」處境，政績大受打擊，沒有能力與國會議長溝通，是馬英九無可逃避的缺陷與責任。

至於在政績面，也和馬英九個性息息相關，馬英九主要貢獻在兩岸外交，馬英九以「九二共識」創造了兩岸關係一甲子以來的和平盛景，並以「活路外交」創造了160多國給予台灣免簽、台日突破16年談判障礙簽成台日漁業協議、重返暌違近40載的國際民航組織與世界衛生大會，這些都是馬英九「愛台灣」的政績。

即便在這些正向政績上，馬英九也有為德不卒之憾，馬英九對兩岸和平大局的建構，只有跨出半步的勇氣，缺乏大歷史的遠見。就「憲法統一論」言，馬英九2006年拋出「終極統一論」，受到綠營強烈撻伐，自此不再表述中華民國憲法統一目標；又以「兩岸和平協議」言，馬英九在競選連任前也曾經拋出，一樣因為綠營批評而退卻，因而加了無數「條件」，等同放棄，此後也不敢再言。其他諸如歷史課綱的撥亂返正、阻抗綠營對228史實的扭曲及對國民黨和兩蔣的汙名化，皆瞻前顧後、畏首畏尾。

當領導人失去為黨核心信念辯護的勇氣時，國民黨就注定走向論述失語的衰敗。也因此，馬英九執政8年，雖然兩岸歷史上最好，卻埋下情感大斷裂的危機，讓台灣錯失與大陸建立制度化合作關係，從情感上融一的契機。

馬英九當然愛台灣，更沒有出賣台灣，但他出賣了李登輝時期的國家統一綱領和蔣經國時期的三民主義統一中國，沒抓緊「兩岸好，台灣才會好」的契機、「讓台灣人民日子過得更好」得到穩妥保障的契機。

(中國時報)