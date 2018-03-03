校長來不了 教授要走人

友善列印
中國時報
主筆室

台大是全國最高學府，多少莘莘學子每年搶破頭擠進窄門。諷刺的是，台大校長管中閔人事案被教育部擱置1個多月，新校長遲遲無法上任的同時，權威土木系教授康仕仲決定出走加拿大亞伯達大學。

康仕仲專長研究自動化機器人與工程視覺化，研究成果備受國際學術界肯定，由於身兼台大副教務長，得負擔部分行政工作，幾番思量決定出任亞伯達大學建築與機器人跨領域研究中心主持人，他的選擇震撼學術圈。

康仕仲另一個出走理由是「看不到台灣未來10年有機會」，意思是繼續待在台大，學術研究成長空間有限。他的選擇其來有自，教育部大幅刪減高教深耕計畫經費，將是台大研發能力縮水的開始，康仕仲看見第一片落葉。

當台大都留不住人才，遑論其他二、三流大學。學界不禁憂心忡忡，再不重視高教優秀師資出走潮，不只全世界頂尖大學會不斷來台挖角，大陸祭出的31項惠台措施中，多達19項是提供學習、創業及就業同等待遇，加上大陸師資薪水平均約是台灣近2倍，台灣會出現一波波教授出走潮。

康仕仲走人，管中閔被迫隱形。面對人才流失、高教喪失國際競爭力，最不憂心的大概是教育部長潘文忠，他腦子想的是台大怎會選出不是「自己人」當校長？連下7道金牌卡管後，把人事案晾一旁。

管中閔接連在臉書傳達訊息，表明絕不畏怯，只是潘文忠政治使命感更強，管不畏怯又如何。

新校長何時上任不得而知，權威教授卻要跟台大說bye bye，一流學府淪落至此，真令人不勝唏噓！

(中國時報)

社論－愛台灣就要讓台灣人民日子… 公平會的苦咖啡難入口

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。