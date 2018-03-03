校長來不了 教授要走人

2018年03月03日 04:10 中國時報 主筆室

台大是全國最高學府，多少莘莘學子每年搶破頭擠進窄門。諷刺的是，台大校長管中閔人事案被教育部擱置1個多月，新校長遲遲無法上任的同時，權威土木系教授康仕仲決定出走加拿大亞伯達大學。

康仕仲專長研究自動化機器人與工程視覺化，研究成果備受國際學術界肯定，由於身兼台大副教務長，得負擔部分行政工作，幾番思量決定出任亞伯達大學建築與機器人跨領域研究中心主持人，他的選擇震撼學術圈。

康仕仲另一個出走理由是「看不到台灣未來10年有機會」，意思是繼續待在台大，學術研究成長空間有限。他的選擇其來有自，教育部大幅刪減高教深耕計畫經費，將是台大研發能力縮水的開始，康仕仲看見第一片落葉。

當台大都留不住人才，遑論其他二、三流大學。學界不禁憂心忡忡，再不重視高教優秀師資出走潮，不只全世界頂尖大學會不斷來台挖角，大陸祭出的31項惠台措施中，多達19項是提供學習、創業及就業同等待遇，加上大陸師資薪水平均約是台灣近2倍，台灣會出現一波波教授出走潮。

康仕仲走人，管中閔被迫隱形。面對人才流失、高教喪失國際競爭力，最不憂心的大概是教育部長潘文忠，他腦子想的是台大怎會選出不是「自己人」當校長？連下7道金牌卡管後，把人事案晾一旁。

管中閔接連在臉書傳達訊息，表明絕不畏怯，只是潘文忠政治使命感更強，管不畏怯又如何。

新校長何時上任不得而知，權威教授卻要跟台大說bye bye，一流學府淪落至此，真令人不勝唏噓！

(中國時報)