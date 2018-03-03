公平會的苦咖啡難入口

2018年03月03日 04:10 中國時報 卓亞雄

來杯星巴克、CITY咖啡都能舒緩身心節奏，但有家咖啡不能喝，品牌是《公平會》，這家咖啡不要錢，但若喝了保證傷及五臟六腑；糟糕的是這家咖啡請出公權力，上級主管機關的御賜配方，頸子不過直徑10公分，喝下去等於挨了一鍘。

喧騰1周的「安屎之亂」，蔡政府對衛生紙搶購潮沒有絲毫實質的應對，僅派出公平會繼續其不被歡迎的咖啡宴，邀請紙廠、通路業者喝咖啡。不客氣地說，這杯咖啡毫無待客誠意，反而威脅、恫嚇意味十足。對應邀的通路、量販店業者來說，不僅違反市場法則，更是箝制市場生態的作為。糟糕的是，業者「人在圍籬下、敢怒不敢言」，台灣官府的公權力鞭子確實揮灑無虞。

這場「安屎之亂」，行政院長賴清德雖有出面喊話，安定人心，但公平會、消保會仍以老掉牙招式逼業者吞下漲價，在市場機制之下未來必然會「零存整付」，壓抑禁漲之後暗地裡再整筆反彈。

倒不是批評官府禁漲措施不合理，前提是政府恫嚇之餘解決問題了嗎？這波「安屎之亂」起源於國際紙漿的原物料大漲，氣候變遷、新興國家需求暴增都是原因；不可忽略的動態因素還有大陸今年元旦起禁止「洋垃圾」進口，不再進口未經分類、整理的紙資源，而加入搶購國際原生紙漿的行列，造成國際紙漿行情大漲，近幾個月漲勢更加凶猛，累計近1年來已上漲47％。

大陸截斷全球廢紙循環途徑，勢將導致紙資源循環鏈的新平衡。歐美諸多工業國家過去把廢棄物全往中國倒，如今吃了閉門羹後只能自己促成回收、再利用的循環。

台灣山林禁伐多年後紙漿全依賴進口，「處女紙漿」的消費型態也很大少爺。台灣對固體、紙類廢棄物的回收再利用絕不比歐美國家甚至大陸佳，政府標榜綠色執政，其實行動上絲毫不綠，一樣是酒池肉林式地消耗山林、浪擲資源，只能大量依賴進口原生紙漿，自然會受國際紙漿行情大漲的影響。

蔡政府既然沒辦法順勢從大陸禁廢令後獲得廢紙、紙漿資源，就只能邀紙廠業者喝苦咖啡，恫嚇禁止漲價，但永遠就只會這一招，這樣官員未免太好當了？

該檢討的是長期以來的「小確幸」施政思維，以為給民眾些許甜頭，所有民怨都可化解。施政者恐怕離開地氣太遠了，被譏為「天龍國」一點也不冤枉。待在台北冷氣房辦公室的官員，和擔憂通貨膨脹影響生活成本的民眾感受截然不同。

「小確幸」的施政思維其實是吃毒藥，因應搶購衛生紙，如果一味要業者延緩漲價，能延到何時呢？業者能忍到虧損嗎？油電價格也是同理，物價有其市場機制，政府該做的是拚經濟，讓經濟成長，民眾收入自然會增加，對物價上漲也就有能力吸收。持續10多年薪資停頓，其他物價卻飛漲，民眾對民生物資漲價自然非常敏感。

請小英政府不要再請業者喝咖啡了，應對物價上漲對症下藥，政府裡有這麼多經濟學博士，應該有更好的因應措施吧。

(中國時報)