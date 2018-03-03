2018年03月03日 04:10 中國時報 劉大年

美國總統川普認為全球貿易環境和多邊經貿規範對美國都不公平，此反映在美國巨額的貿易赤字上，所以上任後他用盡各種措施以削減貿易赤字。但1年過去了，2017年美國貿易赤字仍高達8100億美元，再創歷史新高。川普絕不會容忍這現象，今年以來動作頻繁，推出各式貿易制裁工具，雖然有些措施是去年立案調查的結果，但川普政府的大動作幾乎使美國與全世界所有國家為敵，全球貿易摩擦持續升溫。

川普政府最近又推出幾項嚴厲的措施，首先是美國貿易代表署針對各國貿易障礙公布了最新貿易政策報告，所有美國主要貿易國家無一倖免。特別是美國最大貿易逆差國─中國，美方語氣非常強硬，直指中國悖離市場經濟，美國會用所有可能工具抑制此種現象。台灣也被美國點名，不過美方對台關切議題多屬於老問題，例如美豬與美牛。面對川普政府的大動作，各國雖不滿但也憂心忡忡，深怕未來會成為美國優先制裁的對象。

川普也宣布將援引232條款，依據商務部鋼鐵及鋁製品的調查報告，認定這些進口產品已危及美國國家安全，準備課以額外的高關稅。美國不但未善盡世界領導角色，協調解決全球鋼鐵生產過剩問題，反而片面提高關稅，甚至還遠超過美國在WTO所承諾的水準，明顯違反WTO規範，勢必引發世界各國強烈反彈，並可能將展開報復行動。但川普勢在必行，更不甩WTO；而且還邀請國內鋼鐵業產業代表共同宣布，展現永遠與國內企業站在一起的決心。

此外，川普也增加使用反傾銷稅制度的頻率，啟動操縱匯率的調查，以及侵害智財權的調查（301條款）；就連一些庫藏已久的措施，例如最近太陽能電池的進口防衛案例也被川普拿來使用。

川普這種處處點火，漫天蓋地的貿易措施，雖然不是針對台灣，但台灣卻幾乎無法倖免。由進口防衛的太陽能電池、232條款的鋼鐵及鋁製品，以及台灣仍有鋼鐵及紡織等多項產品仍陷入反傾銷稅的漩渦中，均受到不小程度的衝擊。

政府要勇敢捍衛企業權益，對於美方不合理的措施，一定要據理力爭；另外對於美方關切一些懸而未決的問題，也應積極面對，透過雙邊途徑解決，台美關係才能穩定發展。

未來無論外界如何批評，川普絕對不會髮夾彎，仍會認真執行各項貿易反制措施。這種以鄰為壑，損人但未必利己的措施，除了對全球貿易產生直接衝擊外，也會影響全球資金流動、匯率走向，甚至原物料價格。再加上WTO功能式微、全球區域經濟整合加速，將會使台灣經貿環境更為艱困，政府必須有所因應。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)