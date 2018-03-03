台旅法恐成美制中籌碼

2018年03月03日 04:10 中國時報 吳銘彥

美國參議院2月28日無異議通過《台灣旅行法》，鼓勵美國行政部門與台灣間所有高層互訪，法案在國會過關後送交白宮，美國總統川普需在10個工作天內簽署，如未簽署也未否決，法案則自動生效。

美國國會通過此法，固然是對我國善意之表現，但誠如我駐美代表高碩泰所言，這是一項正面發展，但也不能一廂情願。此說法顯示，台灣目前處於美、中兩強之間，面對美方這項善意仍須謹慎以對。

原因首先是，《台旅法》開宗明義點出，台灣的安全與穩定為美國政治、經濟與安全上之重大利益。該法表面上推崇台灣的重要性，但在美國亞太戰略布局中仍以美國利益為上。該法給予美國行政部門制衡中國的籌碼，但「台灣牌」的籌碼到了一向不按牌理出牌的川普手裡會如何運用，仍有隱憂。

其次，《台旅法》對行政部門無法律約束力，作用有限。該法原文載明為國會意見，所使用的文字也未具有強制性，美國行政部門要不要實施，由美國總統依據美國利益與戰略需求自行決定。美國國務院在法案通過後澄清，美國政府基於三個公報與《台灣關係法》下的「一中政策」並未改變，這也意味短時間內具敏感性職務官員間的互訪恐難以實現，該法宣示的意義大於實質意義。

最後，川普上台後，經濟利益為其重要施政目標，掃除與各國貿易障礙尤為重點。川普剛宣布下周將對鋼鐵與鋁進口製品分別課徵25％與10％的懲罰性關稅，可能引起一場全球貿易大戰，台灣恐也無法置身事外。尤其，美國貿易代表署甫公布的年度貿易政策議程報告書中，再度點名美豬、美牛等議題為台美貿易重要關切事項，日後美國是否會藉由《台旅法》施壓台灣，要求美豬、美牛開放進口，相關部門應提早研議因應。

去年11月川普正式提出「印太戰略」，不到1個月後又公布《國家安全戰略報告》，將中國定調為「戰略競爭者」，圍堵中國的戰略輪廓已大致成形。如今國會通過《台旅法》無異為川普的亞太戰略再添柴火。而北京對此反應強烈，外交部表示嚴重違反「一中原則」；國台辦更警告台灣「勿挾洋自重，否則只會引火燒身」，後續陸方是否會有反制動作值得觀察。

在大陸剛對台送出「惠台31項大禮包」之後，美國國會也馬上送給台灣《台旅法》的好禮，這兩項對台的禮物表面上均是利多，實質上卻隱含著衝擊。

正值兩岸關係冰凍、中美貿易大戰一觸即發之際，對於《台旅法》，蔡政府不必太興奮，需謹慎提防台灣成為川普政府制中的籌碼；也期望大陸官方無需過度反應，以免讓美中台三方關係再起波瀾。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)