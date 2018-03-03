2018年03月03日 04:10 中國時報 蘇南

行政院日前推出全國建築物耐震補強專案，對特定建築物、具有高危疑慮建築物及5樓以下危老建築物，將依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》進行耐震快篩及重建計畫給予補助。

雖然危老重建有誘因，但因缺調處機制，未來在執行上恐有困難。例如《危老條例》第5條規定，新建物之起造人應擬具重建計畫，取得計畫範圍內「全體」土地及合法建築物所有權人同意。該規定雖保障私有財產權，但恐違背因地震屋倒傷人的生存權保障，不符合居住安全。

此外，《危老條例》第3條第1項第2、3款規定，屋齡30年以上耐震能力未達一定標準或未設昇降設備的建築物，重建時起造人應取得重建計畫範圍內「全體」土地及合法建築物所有權人同意後，才能提出申請。但老舊公寓所有權眾多，各戶利益考量不同，很難取得全體同意。建議應修法改為由起造人徵得「全體」或「一定比例」所有權人同意後擬具重建計畫申請；至於該比例應訂多少可再討論。

營建署估計全國目前約有775件老建物符合重建規定，但為何《危老條例》於去年5月10日施行至去年11月底，卻只有2件申請案？危老重建推不動，主要是須獲得計畫範圍內「百分之百」所有權人同意的規定。

《危老條例》應修法增訂危老重建計畫若因有少數土地及合法建築物所有權人「不同意」而無法辦理時，地方政府建築主管機關應進行調處，經調處仍有不同意者，得依《建築法》、《災害防救法》強制拆除；惟強制拆除得適用《都市更新條例》第4條的權利變換規定辦理。

希望政府盡快排除危老房屋重建的障礙，才能避免悲劇再度發生。（作者為國立雲林科技大學營建系及不動產學程教授）

(中國時報)