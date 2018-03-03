渣男餵毒少女 烙刑逼行乞

2018年03月03日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

21歲趙姓通緝犯，涉嫌對少女餵毒後，再強索購毒費用，若無力支付，則要求發生性行為或逼迫賣淫抵債。1名長相不佳的少女，被趙用烤紅的指甲刀凌虐施暴，造成皮膚潰爛，強逼街頭行乞，幸民眾發現送醫報警。警方循線將趙逮捕，他喊冤稱是你情我願，否認施暴。檢方僅將他限制住居後飭回，不平的網友昨在趙臉書痛罵他是「渣男」。

警方調查，趙男有毒品、妨害性自主等11件刑案紀錄，其中有7件被害人都是少女，上個月才剛被地檢署發布通緝。

烤指甲刀凌虐 皮膚潰爛

就讀高職的17歲少女「小青」，去年10月接受同學「小羽」邀約，一同到新北市三重天台廣場一帶逛街，當晚並與小羽的趙姓男友3人一起投宿旅館，此後便逃家不回。

小青蹺家期間，趙男多次無償提供安非他命給她吸食，過沒幾天，趙男即露出真面目，要求小青必須給他1萬2000元的毒品費用，身無分文的小青無力償還，趙竟用火將指甲刀烤得通紅後，對小青的手、腳施予烙刑，甚至恐嚇、逼迫小青至三重正義北路向路人乞討。

小青在街頭行乞2天，僅得到500元，後來被好心民眾發現她身上有多處傷口、皮膚潰爛，趕緊報警將她送醫。醫生發現小青感染了蜂窩性組織炎，所幸及時醫治才未惡化，醫院社工通報社會局及警方後，北市少年警察隊即展開偵辦。

2天僅得500元 民眾不忍

警方發現，趙男平日遊手好閒、無所事事，整天沉溺於網咖、泡沫紅茶店，專找蹺家少女搭訕，以提供吃、住等誘因，與少女在大台北地區的廉價旅館同居，並提供毒品讓其吸食，等少女上癮後，就要求少女支付所有費用，懷疑趙藉此威脅少女發生性關係或逼迫賣淫還債。

警方周三將躲在祖父住處的趙男逮捕到案，女友小羽的家屬也堅持對他提告妨害性自主，警方初估，至少有9名少女被害。

辯兩情相悅 檢竟飭回

趙男到案矢口否認以毒品控制少女，辯稱與少女都是你情我願發生性關係，被害人小青是自願行乞，其身上傷勢也是她自己跌倒造成的。警訊後，將他依妨害性自主、毒品等罪嫌移送法辦。

(中國時報)