男蟲騙婚13女 5年詐1200萬

2018年03月03日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

44歲蔡姓男子，透過愛情公寓網站和百度聊天室，以結婚為前提，陸續與13名女子交往、同居，取信對方後再以各種理由要錢花用，5年內共騙得1200多萬元，還有人為他懷孕生女；彰化地院2日依詐欺取財罪判蔡男應執行5年徒刑，執行前強制工作3年。全案可上訴。

判決指出，2011年5月至2016年1月間，蔡男隱瞞自己已為人父，且已婚或離婚事實，以「蔡家誠、蔡家倫和蔡玄龍」等假名，認識被害人後隨即交往、同居，藉此騙取金錢花用。

被害人從38歲至50歲，多為經濟收入穩定、單身有存款，蔡男利用其寂寞芳心、亟欲結婚心理，明明無正當職業，卻裝闊、假裝家族有民宿、車行、當鋪和茶葉或金屬進出口貿易等事業，讓被害人傻傻為他負擔生活開銷、交付現金；甚至為他買iphone手機、黃金、汽車等，被騙金額從17萬到2、300萬元。

蔡要錢藉口五花八門，騙稱父親在美國治療大腸癌需醫藥費、需要資金周轉、要投資經營電子遊藝場或停車場、購買2人定情金飾，或需賄賂官員、為小弟支付律師費與保釋金等。直到女子們追問金錢投資下落或催婚，蔡男就開始避不見面。

法官審酌，蔡過去即因詐欺案分別遭判刑5月至10月確定，竟不知悔改，繼續以相同模式詐騙13名被害人長達5年，還有女子在2014年生下1女，損害甚鉅；且蔡男不求正當賺錢途徑，欠缺對他人財產權的基本尊重，確有不勞而獲的惡習，依法作出判決。

(中國時報)