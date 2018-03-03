人前好麻吉 翻臉捅8刀

2018年03月03日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市警二分局田姓（左）、李姓（右）偵查佐1日晚間一起出門前，還在辦公室有說有笑。（徐養齡翻攝）

砍同事後墜海身亡的李姓偵查佐。

同學竟成仇人！新竹市警第二分局李姓、田姓偵查佐疑因爭搶工作表現發生嫌隙，前天一起外出執行勘查勤務時，李以預藏的水果刀將田砍成重傷，再開車衝入海裡溺斃。田員手術後脫險，對被砍原因一頭霧水，將待傷勢穩定後，由檢方偵訊，釐清案情始末。警政署昨也指派督察調查整起命案原因。

這起首例刑警砍同僚後自殺的驚悚情節，在警界議論紛紛，盛傳2人疑為搶績效早有嫌隙，但是否因此埋下殺機，警方不願承認。

警方昨試圖還原事發經過，並調出辦公室監視器畫面，發現2人在辦公室內互動正常，出門前田還和李有說有笑，偵防車內的行車記錄器，因車子墜海時沉入海底，尚無法得知內容。

分局長林崇志則表示，李與田是警專同學，田陪同李外出了解其心情低落原因，此案屬「臨時狀況」而非預謀；但李預藏20公分長凶刀，還連砍田員多達8刀，若無深仇大恨，為何如此凶狠？面對質疑，林崇志僅一再強調「不是預謀」，但始終無法清楚說明可能理由。

至於受傷的田員在脫險後表示，李前天上班情緒明顯低落，謝姓小隊長察覺後讓他陪李談心，2人晚間9時許開偵防車外出，李一路上相當沉默，車停靠東大路旁時，李詢問「有沒有紙？」他以為李要用寫的，彎腰找紙時，李突然抽出水果刀朝他上身猛砍8刀。

他隨即負傷逃下車，跑到一旁小吃攤打電話向小隊長求救，李則開車逃離現場。據了解，李在前往7公里外的南寮漁港途中，曾打電話向母親透露輕生念頭，但沒說幾句就掛斷電話。李母與女友深夜趕至醫院，心碎撫屍痛哭。

對於李男行凶動機，警界眾說紛紜，盛傳2人辦案能力都強，彼此搶表現、爭功獎，漸從同學演變成競爭對象，加上市警二分局偵查隊原本工作量就不小，可能因此結下仇怨，警方對此則低調否認，堅稱是「臨時狀況」。

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(中國時報)